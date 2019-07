Von Anette Hülsmeier

Jeder im Dorf weiß: Dann ist die nächste Auflage des Oberbauerschafter Großereignisses, in diesem Jahr das 77. Heimat- und Erntefest, in greifbare Nähe gerückt. Für das Traditionsfest, das am Samstag, 21., und Sonntag, 22. September, auf dem Festplatz an der Grundschule Oberbauerschaft über die Bühne geht, ist das Getreide für den festlichen Schmuck gemäht worden. Und das am heißesten Tag überhaupt, am Donnerstag bei 39 Grad Außentemperatur. »Puh, das wird heiß«, meinte Hermann Osterloh, einer der fleißigen Helfer, dann auch. Doch die Gruppe, die sich auf dem Feld tummelte, ließ sich trotz Hitze nicht von der Arbeit abhalten.

Nachbarn und Freunde der Majestäten halfen bei der Mähaktion kräftig mit. Aber nicht nur mit ihrer Muskelkraft, sondern auch ein 100 Jahre alter Mähbinder kam zum Einsatz, gesteuert von Werner Kleffmann. Auch schon bei derlei Festvorbereitungen diskutieren die Oberbauerschafter über die Frage, wer Nachfolger von Silke Oevermann und Bernd Oelmeier und somit neues Erntekönigspaar werden wird. Auf den Thron schafft es nur der, der im September die Ähre mit den meisten Roggenkörnern präsentiert.

Festauftakt bei Hof Oevermann

Der Weizen, gemäht von den Veteranenfreunden Oberbauerschaft, wird benötigt, um mit Helfern des Heimatvereins und des Vereins zur »Pflege der Oberbauerschafter Erntebräuche«, das Festzelt zu schmücken. Das Traditionsfest beginnt am Samstagabend auf dem Hof Oevermann. Dort empfängt das amtierende Königspaar Silke Oevermann und Bernd Oelmeier sein »Volk«. Die Straße, die auf den Hof führt, wurde bereits in »Willkommen beim Königspaar« umbenannt. Alle Beteiligten freuen sich schon auf das große Heimat- und Erntefest, sagten Annette und Helmut Ostermeier vom Vorstand »Pflege der Oberbauerschafter Erntebräuche«.