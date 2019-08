Hüllhorst (WB). Fünf neue Auszubildende haben am 1. August ihren beruflichen Werdegang bei der Jet-Gruppe in Hüllhorst aufgenommen. Seit Ende 2018 gehört diese zur Velux-Gruppe.

Die angehenden Industriekaufleute und Fachinformatiker wurden zunächst von Jet-Personalleiter Lutz Missbach sowie Ausbildungsleiterin Annemarie Bellmann begrüßt. Danach richtete auch Ralf Dahmer, Geschäftsführer der internationalen Jet-Gruppe, das Wort an den Nachwuchs. Dahmer betonte dabei die Bedeutung kompetenter und gut ausgebildeter Fachkräfte für das europaweit agierende Unternehmen. Jet bildet sowohl für den technischen als auch für den kaufmännischen Bereich aus.

Bundesweit hat der Produzent von Lichtkuppeln und Lichtbändern für industrielle Flachdächer derzeit 30 Azubis in der Ausbildung. »Mitte August veranstalten wir für alle ein bundesweites Treffen«, so Missbach. »Der Austausch ist uns wichtig. Als Unternehmen mit fünf Standorten im Bundesgebiet und noch zahlreichen weiteren in ganz Europa achten wir besonders darauf, dass sich unsere Mitarbeiter weiterentwickeln und eigenverantwortlich handeln.« Dazu seien stetiger Austausch und das Lernen voneinander wichtig. Nur im Zusammenspiel aller Kollegen sei es möglich, auch im Großen als Team zu funktionieren. Diesem Prinzip folgend nahmen auch die älteren Auszubildenden an dem Treffen des neuen Azubi-Jahrganges teil. Jet wurde 1970 gegründet und beschäftigt mittlerweile insgesamt 650 Mitarbeiter. Hauptsitz ist Hüllhorst.