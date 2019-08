Neben organisatorischen Punkten rund um die Ausbildung begannen die ersten Tage für die neuen Auszubildenden mit einer Einführungswoche gemeinsam mit den Volksbanken Lübbecker Land und Mindener Land. Dabei stand vor allem das Miteinander im Vordergrund.

Da während der Ausbildungszeit und im Anschluss viel in Teams gearbeitet wird, dient die Einführungswoche vor allem dazu, sich kennenzulernen. Durch den praktischen Einsatz in allen Fachbereichen der Bank, die theoretische Ausbildung an der Berufsschule und innerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen werden die Auszubildenden auf ihre Berufsabschlüsse als Bankkaufleute vorbereitet.