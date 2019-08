Hüllhorst (WB). 2018 ist das wärmste und sonnenreichste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. So ist es nur logisch, dass die Erträge der Photovoltaik-Anlagen von Hüllhorst Solar, einer Initiative der Volksbank Schnathorst, im vergangenen Jahr so hoch wie noch nie waren.

»Dank des Traum-Sommers, der gefühlt von April bis Anfang November andauerte, sprudelte es in die Kassen der Bürger-Photovoltaik-Gesellschaft. Davon profitieren nicht nur der Umweltschutz und die 88 Investoren, sondern auch wieder die Hüllhorster Grundschulen«, sagte Dennis Schlüter, Vermögensberater bei der Volksbank.

Den Vertretern der Fördervereine der Grundschulen Ahlsen, Büttendorf, Oberbauerschaft und Tengern konnte Hüllhorst-Solar-Geschäftsführer Bernd Kahler in Gegenwart von Bürgermeister Bernd Rührup und Volksbank-Vorstand Frank Rohs einen symbolischen Scheck in Höhe von 2100 Euro überreichen. Die Übergabe fand an der Grundschule Tengern statt.

Mehr als 100.000 Kilowattstunden Strom

Die fünf Anlagen von Hüllhorst Solar auf den Grundschulen Tengern und Schnathorst, dem Feuerwehrgerätehaus in Oberbauerschaft, dem Klärwerk Tengern und den Wohnheimen am Ahornweg hätten 2018 mehr als 100.000 Kilowattstunden Strom produziert. Hiermit könnten etwa 30 vierköpfige Familien versorgt werden, erläuterte Bernd Kahler.

Die CO2-Einsparung belief sich seit Installation der Anlagen auf bisher mehr als 600 Tonnen. Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2018 mehr als 42.000 Euro an Erträgen erwirtschaftet, was nach Angaben des Kreditinstituts eine zwölfprozentige Ausschüttung an die Gesellschafter ermöglichte. Und: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres hätten die Ertragswerte schon wieder mehr als zehn Prozent über den Planzahlen gelegen.

Weil die Gemeinde Hüllhorst die Flächen für die Anlagen pachtfrei zur Verfügung stellt, setzt die Solarinitiative im Gegenzug fünf Prozent der Gesamteinnahmen zur Unterstützung der Hüllhorster Grundschulen ein. So konnten seit 2010 bisher knapp 18.000 Euro an die Fördervereine ausgeschüttet werden. Das Geld teilen sich die fünf Fördervereine nach dem Schülerschlüssel. »Sie können auch für die nächsten Jahre eine Ausschüttung von Hüllhorst Solar fest einplanen, denn bis zum Jahr 2029 ist die Einspeisevergütung gesichert«, sagte Bernd Kahler, der im Jahr 2009 die Idee einer Bürger-Photovoltaik-Anlage in die Tat umsetzte.

Grünes Klassenzimmer geplant

Ideen und konkrete Planungen, wie das Geld verwendet werden soll, gibt es in den Schulen auch schon. In Ahlsen soll ein »grünes Klassenzimmer« entstehen und die Oberbauerschafter wollen für das neu renovierte Lehrschwimmbecken Schwimmbadzubehör in Form von Boards und Poolnudeln anschaffen. Die Grundschule Tengern plant, neue Spiele für den Betreuungsraum anzuschaffen, und in Büttendorf soll der Schulhof bunter gestaltet werden.

Auch Bürgermeister Bernd Rührup freute sich über die alljährliche Finanzspritze für die Schulen. »Die Initiatoren haben mit Hüllhorst Solar ein Modell mit vielen Gewinnern geschaffen: dem Umweltschutz, den Gesellschaftern und den Grundschulen in der Gemeinde Hüllhorst«, sagte er.