Verschiedene Maßnahmen zur Straßenerneuerung konnte die Gemeindeverwaltung bereits zum Abschluss bringen. In Schnathorst wurden die Decken der Straßen Großenberkener Straße und der Halsterner Straße erneuert. Einen weiteren Wasserrohrbruch hat es an der Holsener Straße gegeben. »Diese Leitung bricht uns immer wieder ein, so dass wir sie nun gesamtsanieren müssen«, sagte Rührup. Eine Teilsanierung könne zusammen mit der Sanierung des Radweges vorgenommen werden. Gemeinsame Planungen mit der Kreisverwaltung seien im Gange, so Rührup.

Verkehr ist wichtiges Thema

Auch die Planungen für den Bürgerradweg an der Schnathorster Straße würden vorankommen. Durch einen politischen Beschluss habe man entschieden, mit dem weiteren Ausbau zwischen NP-Markt und der Straße Auf der Höchte nicht auf das Land zu warten. Die Arbeiten, die mit 60.000 Euro bezuschusst werden würden, könnten bis Ende des Jahres beginnen. Die Ausbau-Kosten für die Gemeinde betragen 290.000 Euro. In der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause hatte Rührup gesagt, dass die Maßnahme in der Prioritätenliste für Land- und Kreisstraßen weit unten stehe. »Eigentlich wäre der Ausbau Sache des Landes. Wir übergeben den Radweg dann an das Land«, sagte er in der Sitzung.

Ein wichtiges Thema, das bei den Schnathorstern mehrfach angesprochen wurde, war das Thema Verkehr. Beklagt wurde zum Beispiel ein erhöhtes Aufkommen in der Dorfstraße, das mit der neuen Stoppstraße an der Ecke Tengerner Straße/Hauptstraße zusammenhinge. Viele würden jetzt eine Abkürzung nehmen, meinte ein Bürger. Auch an der Straße An der Höchte wurde ein erhöhtes Verkehrsaufkommen samt zu schnellem Fahren beklagt. Bernd Rührup versprach, dass in beiden Straßen bis Oktober Messungen vorgenommen werden.

Es gab zudem Beschwerden über den »starken Bewuchs an den Radwegen«. Rührup versprach, Abhilfe zu schaffen. Er appellierte aber auch an die Geduld der Schnathorster. Seine Mitarbeiter seien den ganzen Sommer über aktiv am Schneiden. Bei Sicherheitsbedenken solle man sich trotzdem zeitnah melden. Dies gelte auch für illegale Grünschnitt- und Müllentsorgung. Für den Fall, dass man ein Problem melden wolle, gebe es auf der Internetseite der Gemeinde den so genannten Schadensmelder.

Fortschritte bei der Grundschulkommission

Eine gute Nachricht für alle Sportbegeisterten war, dass die Pacht für den Rasenplatz der Schnathorster Sportanlage auf 30 Jahre verlängert werden konnte. Rührup sagte, dass es nun auch mit der Sanierung der Heizung und der Sanitäranlagen weitergehen könne. Die Planungen seien an einen Fachplaner übergeben werden und der Entwurf eines Förderantrags sei fertig. Auch die Sanierungsarbeiten am Lehrschwimmbecken würden gute Fortschritte machen, so Rührup. Eigentlich sei der Plan gewesen, das Schwimmbecken während des Ausfalls der Oberbauerschafter Anlage zu nutzen, aber das Schwimmbecken habe der Belastung nicht standgehalten. Nun sei man mit der Sanierung in der Endphase. Es müssten nur noch Wasserproben genommen werden. Rührup hofft, dass das Schwimmbecken zum Schulbeginn wieder zur Verfügung steht.

Neben den Planungen für eine Umgestaltung des Geländes am Dorfgemeinschaftshaus beschäftigt sich die Gemeinde zur Zeit mit der Sanierung des historischen Feuerwehrhauses. Auch hierfür sei ein Förderantrag gestellt worden und eine Förderung sei schon angekündigt, erklärte der Bürgermeister. Die Dorfgemeinschaft sei allerdings immer noch auf der Suche nach einer geeigneten Nutzung des Gebäudes.

Fortschritte gebe es auch bei der Grundschulkommission zu vermelden. Diese arbeite zur Zeit an einer Bewertungsmatrix, die alle relevanten Faktoren mit einbeziehe. Auf die Nachfrage, ob das Entwicklungskonzept tatsächlich ergebnisoffen sei oder ob es interne Präferenzen gebe, sagte der Bürgermeister: »Jede Schule wird gleich behandelt.« Die Grundschulkommission tagt das nächste Mal am 2. September. Für Ende November wird ein Ergebnis erwartet.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Reinigung von öffentlichen Gebäuden in der Gemeinde, im Speziellen der Sporthalle. Bernd Rührup berichtete in der Versammlung über die Vergabe und gab an, dass die Gemeinde gezwungen sei, das günstigste Angebot anzunehmen. Er sagte, dass es schon vorher Beschwerden gegeben habe und er Rücksprache mit dem Reinigungsunternehmen gehalten habe. Bei Beschwerden solle man zur besseren Einordnung auf jeden Fall ein Foto mitschicken. Eine weitere Anfrage per E-Mail bezog sich auf die Gülle- und Pestizidausbringung der Landwirte. Hier verwies Rührup auf die Landwirtschaftskammer mit Sitz in Lübbecke.