Von Florian Hemann

Tengern (WB). Auch wenn bei der Trockenheit in diesem Sommer derzeit keiner an Hochwasser denken dürfte, sieht Hüllhorsts Bürgermeister Bernd Rührup die Gefahren für die Gemeinde nicht gebannt. »Das Thema hat für uns seit Jahren hohe Priorität«, sagte der Verwaltungschef beim Ortsteiltreffen in Tengern.

Rund 40 Personen waren in die örtliche Grundschule gekommen, um mit Bernd Rührup ins Gespräch zu kommen. Der zeigte sich zunächst einmal erfreut über »das, was ich links und rechts sehe«. Gemeint war der kürzlich umgestaltete Schulhof. »Ein tolles Ergebnis«, sagte Rührup und dankte allen Verantwortlichen.

Der Termin in Tengern war das letzte Ortsteiltreffen des Bürgermeisters in diesem Jahr. Rührup zeigte sich sehr erfreut über die Beteiligung an den Terminen: »Das ist ein deutlicher Beleg, dass dieses Format Anklang findet«, sagte Rührup. An seiner Seite saß in Tengern Ortsvorsteher Karl-Heinz Kröger, der als Moderator durch den Abend führte.

Hochwasserschutz hat Priorität

Vor allem das Thema Hochwasserschutz nahm einen breiten Raum ein. »Wir können jederzeit eine Situation wie 2016 erleben«, gab Bürgermeister Rührup zu verstehen. Die Gemeinde arbeite deshalb eng mit einem Ingenieur-Büro zusammen, um eine langfristige Lösung zu finden. Die Idee eines Regenrückhaltebeckens sei aufgrund der hohen Kosten und des langen Planungsverfahrens schnell verworfen worden. Stattdessen sieht Rührup den naturnahen Ausbau des Tengerner Baches weiter als »richtigen Weg«. Nachdem schon viele Grundstücke erworben werden konnten, sei jetzt ein weiteres Areal anvisiert, um das Gewässer auszuweiten.

Bürger kritisiert Pläne

Bürger Bernd Watermann gehen diese Maßnahmen nicht weit genug. Er gehört zu denjenigen, die 2016 vom Hochwasser betroffen waren, und machte aus seinem Unverständnis beim Ortsteiltreffen keinen Hehl: »Diese Ausbreitung bringt überhaupt nichts. Das ist kein Hochwasserschutz«, sagte Watermann und verwies auf die zusätzlichen Flächen, die seit 2016 versiegelt wurden. Bernd Rührup musste dem »entschieden widersprechen« und nannte ebenfalls entstandene Regenrückhaltemaßnahmen: »Ich habe keine bessere Meinung als die Fachexpertenmeinung eines Ingenieurbüros«, sagte Rührup. Er berief sich außerdem auf das damalige Gutachten.

Bezüglich neuer Ringwasserkanäle in der Gemeinde seien alle Anwohner frühzeitig eingebunden worden, berichtete Rührup an anderer Stelle. »Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation ist uns seit jeher ein hohes Anliegen«, sagte Rührup und äußerte zwischen den Zeilen Kritik an den neuen Plänen zu den Straßenausbaubeiträgen des Landes NRW, die zu einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung verpflichten. »Wir machen das seit vielen Jahren und ich kann da nichts Neues erkennen«, so der Bürgermeister.

Recyclinghof im Sommer 2020 fertig

Ein Datum konnte Bernd Rührup zum geplanten Wertstoffhof nennen: Er schätzt, dass die Inbetriebnahme im nächsten Sommer erfolgen könnte.

In Sachen Sportplätze konnte der Bürgermeister vermelden, dass der Pachtvertrag für den Sportplatz in Tengern um 30 weitere Jahre verlängert worden sei. Der Sportplatz ist neben Holsen und Schnathorst einer von drei Plätzen, die von der Gemeinde angepachtet werden.

Und Rührup blieb beim Thema der Sportplätze, als es um die Bewässerung zu Zeiten des Trinkwassermangels in diesem Sommer ging. Die Plätze seien mit Brauchwasser versorgt worden. Diese nicht zu bewässern, hätte zudem Verluste in fünfstelliger Höhe bedeutet und zur Folge gehabt, dass die Fußballer nicht pünktlich in die Saison hätten starten können.