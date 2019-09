Hüllhorst (WB). Keine Langeweile in den Ferien, das hat mal wieder die Sommerferienbetreuung in Büttendorf garantiert. Es wurde gebastelt, gebacken, gekocht, gespielt, getobt und auch diverse Ausflüge standen an – zum Beispiel eine Schatzsuche im Wald mit dem heimischen Förster, der Besuch des Puppentheaters in der Mühle und als besonderes Erlebnis ein Tag auf dem Biohof Wiehenglück.

»Was ist eigentlich ein Biohof?« Unter diesem Motto machten sich die Kinder zu dem nahegelegenen Biohof nach Büttendorf auf. Die Kinder durften hier viele Erfahrungen über das Leben und Arbeiten auf einem Bauernhof sammeln. Dazu wurden die insgesamt 22 Kinder in drei Gruppen eingeteilt, in denen sie verschiedene Elemente eines Biohofs kennen lernten. Sie erhielten zum Beispiel einen Einblick in das Hühnergehege und durften dort ein paar Eier sammeln.

Außerdem fütterten sie gemeinsam die Schweine und wurden über die Aufgaben der Bienen in der Natur aufgeklärt. Zum Abschluss spielten und tobten die Kinder mit viel Freude im Stroh. Die Ferienbetreuung freut sich auf viele weitere Besuche auf dem Biohof Wiehenglück.

Anmelden bis 27. September

Der nächste Ferientreff ist in den Herbstferien und zwar vom 21. bis 25. Oktober. In der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr können Grundschulkinder aus der Gemeinde Hüllhorst teilnehmen, aber auch Kinder, von denen ein Elternteil in der Gemeinde Hüllhorst arbeitet, haben die Möglichkeit, mitzumachen. Eine Anmeldung ist noch bis zum 27. September möglich. Anmeldevordrucke gibt es online unter www.gsv-huellhorst.de unter dem Link Ferientreff.