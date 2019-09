Bei strahlendem Sonnenschein ist der Backtag auf Hof Huchzermeier am Sonntaf ein Selbstläufer gewesen. Viele Besucher haben sich die zahlreichen frischen Köstlichkeiten in geselliger Runde schmecken lassen. Foto: Ria Stübing

Von Ria Stübing

Etwa 30 Helfer aus dem Heimatverein Tengern-Huchzen waren im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. »Über mangelndes Engagement seitens der Vereinsmitglieder kann ich zum Glück nicht klagen«, sagte der Vorsitzende Horst Jording zufrieden. Was die Besucherzahlen angeht, habe der Backtag in Huchzen sich zu einem Selbstläufer entwickelt, berichtet er weiter.

Zufriedene Besucher

Auch die Besucher zeigten sich zufrieden. Susanne Skotzek beispielsweise schwärmte, als sie sich mit einer frisch gebackenen Leckerei ihren Weg über den Hof bahnte, um noch ein freies Plätzchen zu finden: »Hm, ich liebe Pickert, und die machen ihn hier besonders gut.« Einer, der für die Zubereitung der Spezialität zuständig war, ist Frank Westerfeld. Seinem strahlenden Lächeln sah man schon von Weitem an, dass ihm der Job an der großen Pfanne richtig Spaß macht.

Ebenso begeistert bei der Sache war Jule Reitmeier (14), die in Eigenregie Waffeln backte und diese an den Mann, oder die Frau, brachte, um ihr Taschengeld aufzubessern.

Kalb Hansi wiegt 73 Kilo

Für den guten Zweck waren Jochen und Tanja Schnier mit ihrem Stand vor Ort, an dem es allerlei Selbstgestricktes und handgemachten Schmuck gab. Bereits seit sieben Jahren engagieren sie sich so und der Erlös aus dem Verkauf all der schönen Dinge wird regelmäßig an die Initiative Eltern krebskranker Kinder Minden gespendet.

Für Kinder war auf dem Gelände des Hofes eine große Hüpfburg aufgebaut, außerdem scharten sich die jüngeren Gäste immer wieder um Kälbchen »Hansi« in der Deele, dem eine wichtige Rolle zukam: Es galt, das Gewicht des sechs Wochen alten Kalbs möglichst genau zu schätzen. Als Belohnung für die besten Schätzer gab es verschiedene kleine Sachpreise. Am nächsten dran an den 73 Kilogramm, die der Jungbulle auf die Waage bringt, war Birgit Schlinger mit ihrem Tipp von 72,5 Kilogramm.