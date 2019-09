Von Anette Hülsmeier

Aber zuvor freuen sich die Dorfbewohner auf das traditionelle Treffen beim amtierenden Königspaar am Samstagabend. Die große Bühne vor dem Hof Oevermann steht bereits und wird mit bunten Zierkürbissen, leuchtenden Dahlien und gelben Sonnenblumen ein Hingucker sein. Von hier aus werden die Majestäten unzählige Oberbauerschafter und Gäste begrüßen. Helmut Ostermeier, zuweilen auch »Königsmacher« genannt, wird zudem mit launigen Worten auf das bevorstehende Erntefest einstimmen.

Während die Bühne und die großen Strohpuppen aufgebaut wurden, hatte Ortsvorsteher Willi Oevermann, der mit seiner Ehefrau Helga vor 52 Jahren Erntekönig war, lustige Anekdoten zu erzählen: »Früher waren die Erntekönigspaare nicht miteinander verheiratet oder verlobt.« Jeder König habe damals seine »Königin der Herzen« aus dem Volk wählen können. »1986, als Lieselore Schütte die Erntekrone trug, war eine ganze Straße mit Girlanden überdacht«, erinnert sich Willi Oevermann.

Bevor Bürgermeister Bernd Rührup am Sonntag das neue Regentenpaar ausrufen wird, geht am Samstag der große Ernteball mit der Band »Nightlife« über die Bühne am Sportplatz. Wer sich beim Tanzen eher in Zurückhaltung übt, kann beim Bullriding mögliche Qualitäten entdecken. Am Sonntag gibt es einen Festgottesdienst um 11 Uhr am Festzelt. Daran schließt sich ein Frühschoppen mit Erbsensuppe an. Der Festakt beginnt um 15 Uhr.