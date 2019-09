Von Freya Schlottmann

Hüllhorst (WB). Dass das Dorfgemeinschaftshaus in Büttendorf saniert wird, ist bereits beschlossene Sache. Was aber passiert mit den Gebäuden in Schnathorst, Holsen, Bröderhausen und Oberbauerschaft? Im Bau- und Umweltausschuss wurde jetzt über das weitere Vorgehen entschieden.

Die Dorfgemeinschaftshäuser (DGH) in Hüllhorst sind und bleiben ein Streitthema. Im Bau- und Planungsausschuss wurde deshalb am Mittwoch entschieden, dass in einem nächsten Schritt die Verwaltung ein Konzept für die Zukunft der Gebäude erarbeiten soll, das möglichst alle Beteiligten zufriedenstellt.

SPD und Grüne schlagen Inhalte für Konzept vor

Die Ratsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Grünen hatten gemeinsam den Antrag dafür im Vorfeld gestellt, über den im Ausschuss abgestimmt werden sollte. SPD-Fraktionsvorsitzender Frank Picker begründete den Antrag damit, dass es für die zukünftige Nutzung der DGH bereits Vorschläge aus den einzelnen Parteien gegeben habe, es aber zu keiner Einigung gekommen sei.

SPD und Grüne hatten in ihrem gemeinsamen Antrag deshalb selbst Aspekte vorgeschlagen, die in das neue Konzept mit aufgenommen werden sollen. Konkret schlugen sie vor, dass die DGH Schnathorst und Holsen zu Hauptstandorten werden sollen. »Nur an diesen Standorten wird weiterhin eine private Anmietung möglich sein«, heißt es in dem Antrag. Das DGH Bröderhausen soll in der derzeitigen Form weiterbetrieben werden. Statt einer grundlegenden Sanierung sollen nur notwendige Instandsetzungen durchgeführt werden. Das DGH in Oberbauerschaft soll dagegen komplett veräußert werden. Voraussetzung dafür sei aber, dass vorher »für die Dorfkapelle Oberbauerschaft und den AMC eine neue Bleibe gefunden« werde.

Vereine und Gruppen müssen Alternativen bekommen

Günter Obermeier, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Oberbauerschaft, äußerte bereits in der Fragestunde für Einwohner, die Teil des Ausschusses war, dass eine Unterbringung aller Gruppen für ihre Treffen ohne ein Dorfgemeinschaftshaus nicht möglich sei. Frank Picker sagte bei seiner Antragsbegründung, dass in Gesprächen mit Obermeier Konsens darüber geherrscht habe, dass das Gebäude nicht mehr benötigt werde. Eine Veräußerung solle aber auch erst vonstatten gehen, wenn alle Vereine und Gruppen eine alternative Unterbringung gefunden hätten.

Eine Ausweichvariante ist derzeit das Gemeindehaus. »Das hat aber auch Kapazitätsgrenzen. Als Alternative wurde bisher zu viel Hoffnung in das Gemeindehaus gesetzt«, sagte Obermeier. Er sehe ein, dass man sich langfristig vom DGH Oberbauerschaft trennen müsse, wenn dort nichts mehr reingesteckt würde. »Man muss dann aber Ersatz schaffen unabhängig vom Gemeindehaus«, sagte Günter Obermeier.

Frank Picker betonte, dass ein Verkauf des Gebäudes natürlich erst dann möglich sei, wenn Alternativen für die Vereine und Gruppen gefunden worden seien. »Wir wollen mit unserem Antrag niemanden einfach rauswerfen«, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Um das Problem der alternativen Räume zu klären, gäbe es laut Picker die Möglichkeit, sich mit allen Nutzern des DGH an einen Tisch zu setzen. Mit diesem Vorschlag fand Picker am Mittwoch Zustimmung seitens der übrigen Ausschussmitglieder. Markus Rettberg von der CDU sagte, dass er froh sei, dass nun aktiv nach Alternativen gesucht werde.

CDU fordert neutrale Begutachtung

Er störte sich allerdings erheblich an den konkreten Vorschlägen seitens der SPD für das Konzept. »Wir wollen eine neutrale Begutachtung«, sagte Rettberg. Die Verwaltung solle unabhängig von den Vorschlägen der SPD ein Konzept erarbeiten und alle wichtigen Inhalte berücksichtigen. Grundsätzlich sei die CDU für den Vorschlag, dass die Verwaltung einen Plan für die Zukunft der Dorfgemeinschaftshäuser erarbeiten soll. »Aber nur, wenn die Punkte der SPD aus der Beschlussvorlage gestrichen werden«, betonte das CDU-Mitglied.

Bürgermeister Bernd Rührup brachte dazu ein, dass das Thema und die mögliche zukünftige Nutzung bereits Anfang des Jahres im Ältestenrat besprochen worden sei. »Die Aspekte sind also kein neues Thema und in den Fraktionen schon ausgiebig erläutert worden«, sagte Rührup.

Aus diesem Grund sagte Frank Picker, dass der Antrag der SPD die beste Variante sei, um ein geeignetes Konzept auf die Beine zu stellen. Er zeigte sich in Bezug auf die Kritik der CDU auch offen dafür, Erweiterungen aufzunehmen: »Wenn neue Vorschläge kommen, kann man diese einbinden.«

Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses beschlossen ohne die Zustimmung der CDU, dass die Verwaltung ein Konzept für die zukünftige Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser aufstellen soll. Das Konzept soll dann im Dezember im Rat beschlossen werden.