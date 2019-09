Gehört zum Erntefest in Oberbauerschaft traditionell dazu: Die Volkstanzgruppe. Foto: Anette Hülsmeier

Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB/ah/wk). Gegen 1 Uhr war der König im Bett, um 6 Uhr stand er schon wieder auf den Beinen: Erntekönig Matthias Dabelstein hat mit seiner Familie einen außergewöhnlichen Abend erlebt: »Das war spitzenmäßig«, sagte der Hausmeister, der im Vitalis Wohnpark in Preußisch Oldendorf arbeitet.

»Für mich war der schönste Moment, wie sich die Leute mitgefreut haben«, sagte der neue König. »Meine Frau war total nervös, als wir auf die Bühne gingen. Sie hat gezittert vor Aufregung, aber dann war alles fast so schön wie Heiraten. Und mein Sohn Michel hat zu mir gesagt: ›Papa, jetzt bin ich Prinz geworden‹.« Bereits an diesem Dienstag kommen Silke Oevermann und Bernd Oelmeier, das Erntekönigspaar 2018, zu Besuch in die Immanuel-Kant-Straße und bringen die Erntekrone.

77. Erntefest in Oberbauerschaft Fotostrecke

Foto: Anette Hülsmeier und Jessica Eberle

Die Alt-Könige hatten am Erntefest-Samstag noch einmal volles Programm. Sie grüßten das Volk von der mit Sonnenblumen und Astern geschmückten Festbühne, die auf Hof Oevermann aufgestellt worden war. Auf dem Vorplatz des Hofes gab es kaum noch einen Stehplatz und die Sonne schien wohlwollend auf das bunte Szenario aus Dorfkapelle, Tänzern, Grundschülern und Schaulustigen. Dazwischen mühte sich das Team vom »Erntefest Oberhöfen«, um alle Anwesenden mit kühlen Getränken zu versorgen.

»Wir hatten sehr schöne Momente und viel Freude in unserem Regentschaftsjahr und freuen uns, dass wir die Oberbauerschafter Tradition weiterführen konnten«, sagte die erste Erntekönigin im Wiehengebirgsort. »Nach 76 Jahren erstmals eine Frau auf dem Thron, dass schlug wie eine Bombe ein«, sagte Silke Ogoniak vom Festausschuss. Sie wechselte sich mit Helmut Becker bei der Laudatio ab und lobte Bernd Oelmeier, der seine Lebensgefährtin dazu überredet habe, eine Ähre abzugeben. Nach dem Laternenumzug zum Festplatz rief »Königsmacher« Helmut Ostermeier zum Tanz auf und ein weiterer Erntefest-Abend nahm seinen Lauf.