Die Biogasanlage in Tengern besteht seit 2013. Sie produziert in ihren Blockheizkraftwerken (BHKW) Strom und zusätzlich Fernwärme für 80 Häuser. Nun möchte der Betreiber noch mehr Gebäude versorgen und die Felxibilität des Betriebs steigern. Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Hüllhorst-Tengern (WB). Der Betreiber der Biogasanlage in Tengern möchte die Leistungsfähigkeit erhöhen. Er möchte mehr Häuser an das Wärmenetz anschließen und außerdem eine Anlage zur Düngeveredelung bauen.

Das Projekt stellte Christiane Paulmann vom ILB Planungsbüro Rinteln jetzt im Hüllhorster Gemeindeentwicklungsausschuss vor. Die Planerin machte deutlich, dass die Biogasanlage seit 2013 als landwirtschaftlich privilegierte Anlage betrieben wird. Sie versorge bislang 80 Häuser sowie die Schule und den Kindergarten mit der Wärme, die bei der Energiegewinnung im Blockheizkraftwerk (BHKW) entsteht.

»Wenn mehr Häuser an das Wärmenetz angeschlossen werden, muss die Leistungsfähigkeit gesteigert werden«, sagte sie. Obwohl die Steigerung nur geringfügig sei, wie Paulmann sagte, führe sie dazu, dass die Grenzen einer landwirtschaftlich privilegierten Biogasanlage überschritten würden. Deshalb müssten für den Betrieb ein Sondergebiet »Erneuerbare Energien« ausgewiesen werden und ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden. Dazu müsste die Gemeinde eine entsprechende landesplanerische Anfrage bei der Bezirksregierung stellen. »Die Bioanlagen mit Wärmenetz haben meist auch einen Bebauungsplan«, sagte Christiane Paulmann im Gespräch mit dieser Zeitung.

Betreiber will sogenanntes Flex- oder Spitzenlast-BHKW errichten

In seinem Antrag an die Gemeinde machte der Betreiber deutlich, dass die beiden bestehenden BHKW bereits die maximale Strommenge von 760 Kilowattstunden pro Jahr erzeugen. Um eine Flexibilisierung der regenerativen Kraftwerkskapazität zu erreichen, will er nun ein sogenanntes Flex- oder Spitzenlast-BHKW errichten. Dieses soll ermöglichen, dass im Winter der Wärmebedarf des Nahwärmenetzes besser abgedeckt wird. Zudem könne es kurzfristig »flexibel« im Stunden- und Tagesverlauf dafür sorgen, das Strombedarfsspitzen im Netz mit abgedeckt würden. »Die gesamte Jahresproduktion an Strom und Wärme wird dadurch aber nicht erhöht«, betonte der Betreiber. Für die notwendige Leistungssteigerung möchte die Biogas Tengern GmbH & Co. KG die Betriebsfläche etwa verdoppeln. Dazu möchte sie ein direkt angrenzendes Grundstück an der Straße Im Siekfeld nutzen.

Nach Angaben der Planerin passt das zusätzliche Blockheizkraftwerk noch auf die bisherige Fläche. »Die Input-Mengen in der Biogasanlage – und damit der Lieferverkehr – werden tendenziell nicht größer werden als 2013, dem ersten Jahr des Betriebs«, sagte Christiane Paulmann.

»Auf dem neuen Grundstück möchte die Gesellschaft eine Anlage bauen, mit der die Gärprodukte zu Dünger veredelt werden können«, sagte Paulmann. Dafür sei eine etwa 25 mal 70 Metern große Halle geplant. »In der Veredelung wird aus dem Schlamm Dünger in verschiedenen Qualitäten hergestellt. Die Landwirte sollen keine Kunstdünger mehr kaufen müssen.« Bei der Veredelung werde dem Schlamm vor allem auch Wasser entzogen. »Das führt dazu, dass der Abtransport weniger Verkehr erzeugt.« Für das entzogene Wasser sei auf dem neuen Gelände eine Wasserrückhaltung vorgesehen.

Frage offen, wie viele Häuser neu mit Wärme versorgt werden sollen

Darüber hinaus soll laut Christiane Paulmann im Süden der Fläche eine Wasseraufbereitung für den Wärmekreislauf gebaut werden. »Ein Ausgleich für die versiegelten Flächen wird auf dem Gelände selbst mit einer Eingrünung geschaffen«, sagte die Planerin. Im Süden des Geländes fließe zudem unterirdisch ein Gewässer, so dass dort nichts gebaut werden könne.

Eine Entscheidung bezüglich der Planungen wollten die Ausschussmitglieder noch nicht fällen. Unter anderem fehlte den Politikern die Information, wie viele Häuser neu mit Wärme aus der Biogasanlage versorgt werden sollen. Die Fraktionen signalisierten weiteren Beratungsbedarf. Das Thema steht auch auf der Tagesordnung des Ratssitzung am heutigen Mittwoch. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Zu einem einstimmigen Beschluss kam der Gemeindeentwicklungsausschuss hingegen hinsichtlich der Änderung des Bebauungsplans »Brede«für ein Regenrückhaltebecken in Tengern. Bei der öffentlichen Auslegung der Pläne habe es keine Stellungnahmen gegeben, erklärte Sachgebietsleiterin Susanne Sassenberg auf Anfrage. Der Bebauungsplan einschließlich Begründung und Artenschutzprüfung Stufe I hatte vorgelegen dabei vorgelegen. Für die Änderung des Bebauungsplanes ist das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuches angewendet worden.