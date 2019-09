Als es morgens am Frühstückstisch plötzlich von der Decke tropft, guckt Leonard Lansink ziemlich überrascht. Wie gut oder schlecht Handwerker einen solchen Wasserschaden beheben können, zeigen die Kurzfilme von »Schadendienst24«. Foto: Schadendienst24

Von Freya Schlottmann

Hüllhorst (WB). Normalerweise werden im Schadenhaus in Hüllhorst Techniker und Sachverständige fortgebildet. Seit Dienstag ist es nun die Kulisse für Aufklärungsfilme über Wasserschäden. Und der Hauptdarsteller ist niemand geringeres als der bekannte Fernseh-Detektiv Leonard Lansink.

Der Kerninhalt der beiden Kurzfilme dürfte für viele Menschen ein bekanntes, aber auch unangenehmes Szenario sein: Es gibt einen Wasserschaden und ein Handwerker soll ihn beseitigen. In den Hüllhorster Filmen ist Leonard Lansink, bekannt aus den Wilsbergkrimis im ZDF, derjenige, dessen Dusche plötzlich undicht ist. »Das Wasser tropft dann durch die Decke in seinen Kaffee am Frühstückstisch, woraufhin er einen Handwerker bestellt«, sagt Lothar F. Droste, Vorstandsmitglied der »Deutschen Gütegemeinschaft Immobilien Schaden Service« (DGIS) aus Bünde und Leiter der gleichnamigen Akademie, die im Hüllhorster Schadenhaus ihren Sitz hat.

Kurzfilme sollen Verbraucher sensibilisieren

An die DGIS angebunden ist ein Netzwerk aus 100 mittelständischen Handwerksbetrieben, die die Marke »Schadendienst24« gegründet haben, fachgerechte Schadensprüfungen anbieten und Reparaturarbeiten vornehmen. Als Gemeinschaft hat »Schadendienst24« die beiden Kurzfilme in Auftrag gegeben, um auf die Spätfolgen von Wasserschäden aufmerksam zu machen und Verbraucher zu sensibilisieren. »Was viele nämlich gar nicht wissen ist, dass nach einem Wasserschaden der Boden auf seine Bioaktivität hin kontrolliert und danach häufig auch desinfiziert werden muss«, sagt Lothar F. Droste.

Insgesamt drei Tage dauert der Dreh im Schadenhaus. Die Regie führt dabei Thomas Nennstiel (Zweiter von links), der sonst vorwiegend Fernsehfilme produziert. Foto: Schadendienst24 Insgesamt drei Tage dauert der Dreh im Schadenhaus. Die Regie führt dabei Thomas Nennstiel (Zweiter von links), der sonst vorwiegend Fernsehfilme produziert. Foto: Schadendienst24

Wenn nämlich ein Boden mit Wasser durchtränkt ist und nicht ordnungsgemäß behandelt wird, birgt dieser nach einiger Zeit ein Gesundheitsrisiko. Neben Schimmel würden sich nämlich gerne auch Bakterien, Viren oder Legionellen einnisten, die in die Raumluft gelangen und Krankheitssymptome hervorrufen können. »Wird ein Wasserschaden nicht fachgerecht behoben, kann das unangenehme Folgen haben«, sagt Droste.

Wie man einen solchen Schaden professionell beheben lassen kann, wird ebenfalls in den beiden Kurzfilmen gezeigt. Neben Hausbesitzer Leonard Lansink mimen dafür die Schauspieler Tobias Licht und Joachim Schweizzer zwei Handwerker, die sich nacheinander um den Schaden kümmern. Joachim Schweizzer verkörpert dabei den »miesen« Handwerker, wie Droste ihn nennt, der lediglich ein Trocknungsgerät aufstellt. Weil das natürlich den Schaden nicht behebt, beauftragt Lansink einen zweiten Handwerker, in diesem Fall den »guten« Mitarbeiter Tobias Licht von »Schadendienst24«, der sich fachmännisch des Problems annimmt und es behebt.

Für Lansink ist es der erste Auftritt in einem Film dieser Art

Weil Wasserschäden aber nicht immer nur von oben sondern oft auch von unten kommen, wird in einem zweiten Szenario eine defekte Toilette gezeigt, aus der das Wasser in ein Badezimmer schießt und dieses überflutet. »Statistisch gesehen ist jeder Hauseigentümer alle 16 Jahre von einem Wasserschaden betroffen. Alleine in Deutschland und Österreich werden dem Gesamtverband deutscher Versicherer zufolge 1,5 Millionen solcher Schäden jährlich gemeldet«, erklärt Droste.

Tobias Licht, Joachim Schweizzer und Leonard Lansink am Schadenhaus. Foto: Schadendienst24 Tobias Licht, Joachim Schweizzer und Leonard Lansink am Schadenhaus. Foto: Schadendienst24

Die Kurzfilme zeigen daher auch konkret, worauf Verbraucher bei Handwerkern und bei der Schadensregulierung mit der Versicherung achten sollen. »Der Verbraucher ist zudem keineswegs verpflichtet, einen von der Versicherung vorgeschlagenen Handwerker zu beauftragen«, sagt Droste.

Für Leonard Lansink ist es der erste Kurzfilm dieser Art, für den er vor der Kamera steht. »Als Hausbesitzer ist es auch für mich nicht schlecht, so einen Einblick zu bekommen. Deswegen stehe ich auch absolut dahinter«, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ende Oktober werden die beiden dreiminütigen Kurzfilme auf www.Schadendienst24.de und auf den Social-Media-Accounts der Marke zu sehen sein.