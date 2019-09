Von Anette Hülsmeier

Hüllhorst (WB). Die Gemeinde Hüllhorst hat einen neuen Bezirksbeamten. Hauptkommissar Joachim Gildehaus tritt die Nachfolge von Dieter Granzow an, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

»Die Polizei, dein Freund und Helfer«: So hat Landrat Ralf Niermann den umfangreichen Tätigkeitsbereich des neuen Bezirksbeamten bei der Vorstellung im Hüllhorster Rathaus zusammengefasst. Gildehaus folgt auf Dieter Granzow, der das Amt des »Dorfsheriffs«, wie es im Volksmund gerne mal genannt wird, stolze 14 Jahre lang ausgeübt hatte. Granzow hatte zuletzt auf diversen Veranstaltungen viel Lob und zahlreiche Abschiedsgeschenke erhalten.

Joachim Gildehaus (50) stammt gebürtig aus dem Münsterland. Inzwischen lebt er mit seiner Familie in Lübbecke. Hier war Gildehaus seit 1996 tätig. Dabei lernte er auch die Gemeinde Hüllhorst kennen, die zu seinem »Schutzbereich« zählte. Weitere Stationen im Polizeidienst waren Schloß Holte-Stukenbrock, Bonn, Köln und Bielefeld. Nach 22 Jahren im Streifendienst habe er jetzt eine neue berufliche Herausforderung gesucht, so der Hauptkommissar.

Die sieht Gildehaus in seiner neuen Tätigkeit. Wichtig sei es ihm, auf die Belange älterer Menschen einzugehen. Gildehaus konnte sich bereits seit Anfang September mit etlichen Bürgerfragen und Beschwerden über Parksituationen vor öffentlichen Gebäuden auseinandersetzen.

Bezirksbeamter ist ein wichtiges Bindeglied innerhalb der Stadt

Landrat Niermann wies darauf hin, dass ein Bezirksbeamter ein wichtiges Bindeglied zwischen Bürgern, Schulen, Kitas, Seniorenclubs und der Verwaltung sei. Thomas Hochhaus, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr in Minden, bescheinigte Gildehaus viel Einfühlungsvermögen, die ein Bezirksbeamter unbedingt benötige. Gildehaus bekam den Zuschlag für den Posten und setzte sich gegen vier Mitbewerber durch.

Anlässlich des Stabwechsels in der Wache sagte Bürgermeister Bernd Rührup, dass er sehr froh über die gefundene Nachfolgeregelung sei. »Der Bezirksbeamte ist das Gesicht der Polizei in der Gemeinde und zentraler Ansprechpartner für alle Bürger.« Zurückblickend sagte Rührup, dass Dieter Granzow in der Gemeinde »bekannt wie ein bunter Hund« gewesen sei. Der Name des Beamten stehe für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verwaltung. Die gelte es nun fortzusetzen. Direkt an Joachim Gildehaus gewandt sagte der Bürgermeister: »Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit.«

Die Sprechzeiten von Joachim Gildehaus sind dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr, in Raum E 12 im Rathaus. Darüber hinaus ist er unter Telefon 05744/1544 erreichbar.