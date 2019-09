Von Kai Wessel

Hüllhorst (WB). Es soll schon Ratssitzungen gegeben haben, die etwas kontroverser verliefen, als die am Mittwochabend. Die Tagesordnung wurde geschäftsmäßig abgearbeitet, mit einstimmigen Entscheidungen, auch zur geplanten Erweiterung der Biogasanlage in Tengern. Hinzu kamen Ehrungen und die Ernennung eines stellvertretenden Feuerwehr-Chefs.

Nachdem das Thema Biogasanlage im Gemeindeentwicklungsausschuss noch vertagt worden war, kam es im Rat zum einstimmigen Beschluss, das Bauleitplanverfahren einzuleiten. Lars Wunderlich (UHU) erklärte, dass sich die Fraktionsvertreter nach der Ausschuss-Sitzung noch einmal 30 Minuten zusammengesetzt hätten und zu dieser Entscheidung gekommen seien. Frank Picker (SPD), Jürgen Friese (Grüne) und Michael Kasche (CDU) sagten, dass der Vortrag der Planerin zwar zu wünschen übrig gelassen hätte (»etwas dünn«, »schlecht«, »hätten uns mehr Informationen gewünscht«), dennoch wolle man dem Vorhaben erst einmal keine Steine in den Weg legen. Ein Lob hatte Friese für Amtsleiterin Susanne Sassenberg (Fachbereich Technik), die

Zum Vize-Wehrführer ernannt: Sven Heuer (rechts). Foto: Kai Wessel Zum Vize-Wehrführer ernannt: Sven Heuer (rechts). Foto: Kai Wessel

komplizierte Sachverhalte zur Planung erklärt hatte.

Enthaltungen gab es beim Beschluss zur Abschaffung des Beigeordneten, ein Amt, das bislang Kämmerer Elmar Vielstich bekleidet hatte. Michael Kasche sagte, dass die CDU-Fraktion die Abschaffung des Postens kritisch sehe. Bürgermeister Rührup enthielt sich ebenfalls, SPD und Grüne stimmten für die Abschaffung, Gegenstimmen gab es nicht. Als Reaktion auf die Abstimmung will die CDU-Fraktion in der nächsten Ratssitzung von der Verwaltung wissen, wie und von wem die Aufgaben des Beigeordneten übernommen werden und inwieweit sich die Personalkosten ändern.

Spritzenhaus wird saniert

Nachdem die Pläne zum Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Büttendorf von SPD und Grünen gekippt wurden , beschloss der Rat nun einstimmig, insgesamt 47.850 Euro für die Sanierung zu bewilligen. Die Refinanzierung erfolgt durch Einsparungen der Gemeinde bei der Krankenhausumlage. Saniert wird auch das ehemalige Spritzenhaus in Schnathorst, Baujahr 1914 (diese Zeitung berichtete). Dafür stellt die Gemeinde insgesamt 141.000 Euro zur Verfügung, 93.000 Euro kommen als Förderung vom Land. Mit dem Geld soll vor allem an der Fassade was gemacht werden: Susanne Sassenberg erklärte: »Der Putz bröckelt ab, das Deelentor ist abgängig.« Innen sähe es hingegen weit besser aus. Mit vergleichsweise wenig Aufwand soll das Gebäude, das zuletzt 1990 renoviert wurde, wieder nutzbar gemacht werden. Wie die künftige Nutzung des früheren Feuerwehr-Gerätehauses aber aussehen könnte, das ist noch unklar.

Stichwort Feuerwehr: Gemeinde-Brandinspektor Sven Heuer (28), rechte Hand von Wehrleiter Stefan Mehnert (35), ist ab sofort auch offiziell dessen Stellvertreter. Zuletzt hatten noch die Fortbildungen »Verbandsführer« und »Einführung in die Stabsarbeit« sowie der Lehrgang »Leiter einer Feuerwehr« gefehlt.

Geehrt wurden die Ratsurgesteine Günter Niedringhaus (79, SPD, Ortsvorsteher Büttendorf bis 2014), Willi Oevermann (79, CDU, Ortsvorsteher Oberbauerschaft) und Hans Hamel (76, SPD, Ortsvorsteher Holsen), allesamt seit 40 Jahren im Rat tätig. Das Trio hat in vier Jahrzehnten mehrere Bürgermeister erlebt. Hans Hamel ist die Amtszeit des verstorbenen Karl Schwarze (SPD) noch in guter Erinnerung. Schwarze hatte die Verwaltung von 1984 bis 1999 geführt: »Er war fachlich gut, menschlich gut, immer ruhig und immer ansprechbar«, sagte Hamel. Er erklärte auch, dass er über eine erneute Ratskandidatur nachdenke: »Mir macht die Arbeit noch immer Spaß und wenn ich gebraucht werde, stehe ich zur Verfügung.«