Der Heimatverein Nachtigallental Hüllhorst veranstaltet an diesem Sonntag von 12 bis 18 Uhr das erste Apfelfest. Den Besuchern werden dabei Äpfel in allerlei Form und Farbe angeboten. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hüllhorst (WB/fs). In Hüllhorst dreht sich am nächsten Sonntag alles um den Apfel. Im Gemeindehaus und auf dem Außengelände »Im Eickhof« wird dann nämlich das erste Hüllhorster Apfelfest des Heimatvereins Nachtigallental veranstaltet.

»Das Apfelfest ist eine neue Idee. Es geht darum, ein gemeinsames Fest für alle Bürger zu veranstalten«, sagt Jürgen Kreimeier, Mitglied im Heimatverein Nachtigallental Hüllhorst. Hintergedanke dieser Premiere ist es laut Kreimeier, das Thema Nachhaltigkeit zu vermitteln. Und womit ginge das besser, als mit der Demonstration des Umgangs mit einer beliebten heimischen Obstsorte, die gerade Saison hat: dem Apfel.

1000 Kilogramm Obst schon angemeldet

Auf dem Programm steht beim ersten Apfelfest deshalb einiges, was mit der Frucht zu tun hat. Bei der mobilen Saftpresse des Stemweder Saftwerkes Knost können Besucher beispielsweise ihr eigenes Obst zu Saft pressen lassen. »Mehr als 1000 Kilogramm Obst sind dafür bereits angemeldet worden«, sagt Kreimeier. Aus zehn Kilo Äpfeln können etwa fünf bis sieben Liter Saft gewonnen werden. »Wir haben für die Saftpresse auch noch Resttermine übrig«, sagt Kreimeier. Interessierte können sich deshalb fürs Saftpressen noch bei Joachim Picker unter Telefon 0157/59111377 oder per E-Mail an joachimpicker@gmx.de anmelden.

Zudem wird es einen Apfelschälwettbewerb »Wer schält die längste Apfelschlange« für Kinder und Erwachsene geben und der Kindergarten »Huckepack« bietet Apfeldruck an.

Kaffeestube im Kindergarten

Weil Nachhaltigkeit aber noch weiter geht, wird unter anderem auch Honig von der Hobby-Imkerei Beckmann, Fair gehandelte Produkte des »Fair-Teams« Hüllhorst oder Chutneys, Marmeladen und Saucen sowie Ketchup und Senf aus eigener Herstellung der Wittekindshofer Manufructur angeboten.

Im Gemeindehaus ist darüber hinaus von 14 bis 17 Uhr die Kaffeestube des Kindergartens »Huckepack« geöffnet. Der Erlös aus dem Verkauf von selbst gebackenem Kuchen und Kaffee wird für den Nikolausausflug des Kindergartens verwendet.

Ausflug zu zwei Obstwiesen

Einen Ausflug machen die Kindergartenkinder laut Jürgen Kreimeier im Zuge des anstehenden Apfelfestes bereits am morgigen Donnerstag. »Der Heimatverein besitzt zwei Obstwiesen in Hüllhorst. Zu einer davon wandern wir mit den Kindern und ernten dort Äpfel. Die Kinder sollen dadurch selbst erleben, wo die Äpfel herkommen und wie man sie verwenden kann«, erklärt Kreimeier. Auf der Apfelwiese an der Lusmühlenstraße Ecke Gartenstraße wachsen und gedeihen verschiedene alte Apfelsorten.

Musikalisch wird es beim ersten Apfelfest am Sonntag durch die Auftritte von »Klock Dree« um 12.30 Uhr, von »Driftwood« um 14 Uhr und von Nina und Anna Weber um 16 Uhr. Mit weiteren Leckereien und Ständen erhoffen sich die Organisatoren, den Besuchern eine abwechslungsreiche neue Veranstaltung bieten zu können.

Das Apfelfest geht am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Dorfplatz und an der Gesamtschule.