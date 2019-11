Freude bei den Siegern des Dorfpokalschießens in Tengern (vorne von links): Kilian Rettberg, Leonie Schröder und Karl-Heinz Kröger, der die rote Laterne gewann, sowie (hinten von links) Kevin Diedrichsen, Timo Kahre und Manuel Diedrichsen. Foto: Kai Wessel

Von Kai Wessel

Hüllhorst-Tengern (WB). Seit Generationen wird in Tengern ein Dorfpokalschießen für Vereine und interessierte Bürger ausgerichtet. Auch diesmal haben 18 Mannschaften mit mehr als 50 Hobby- oder auch Profischützen teilgenommen. Der Sieg ging an Timo Kahre sowie an seine Teamkollegen Kevin und Manuel Diedrichsen.