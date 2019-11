In diesem Haus am Reineburgweg hat die Feuerwehr am Mittwochabend einen Kellerbrand gelöscht. Drei Menschen konnten unbeschadet in Sicherheit gebracht werden. Foto: Arndt Hoppe

Hüllhorst (WB/aha). Zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus am Reineburgweg in Hüllhorst musste am Mittwochabend die Feuerwehr ausrücken. Sie hatte das Feuer schnell im Griff. Drei Personen konnten unbeschadet in Sicherheit gebracht werden.