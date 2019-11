Am Beispiel der Bildpropaganda erläutert der Historiker Norbert Ellermann vor vollem Haus die Deutschland- und Europapläne der Nationalsozialisten. Die Macht der Bilder wussten diese geschickt für ihre Zwecke zu nutzen und setzten gezielt auf die Manipulation des Betrachters durch Perspektive, Helligkeit und Farbe in der Gestaltung ihrer Plakate und Broschüren, die oft mit nur wenigen Worten auskamen.

Referent will sensibilisieren

Dem Referenten liegt es am Herzen, seine Zuhörer dafür zu sensibilisieren, auch heute genau hinzuschauen, wenn mit Bildern, beispielsweise auf Wahlplakaten, geworben wird. »Das Böse tarnt sich perfekt, es kommt darauf an, es zu enttarnen«, mahnt Ellermann. »Mit Hitler gegen den Rüstungswahnsinn in der Welt« ist die Botschaft auf einem Banner zu lesen, das eine alte Fotografie zeigt. Das deutsche Heer sei gern als Garant für die Freiheit Europas dargestellt worden. Norbert Ellermann stellt die Frage in den Raum: »Waren alle blöd, die damals Hitler gewählt haben?«

Auf einer Karte vom »Großdeutschland der Zukunft« aus dem Jahr 1943 springt dem Betrachter als erstes das Bild der deutschen Idealfamilie ins Auge. »Kriege werden in Ehebetten gewonnen«, erläutert der Historiker die Intention hinter der immer wieder in der Nazi-Propaganda auftauchenden Vorzeige-Familie. »Schenkt dem Führer ein Kind« ist die Aussage hinter den strahlenden Müttern, die stets mit mindestens vier adretten, blonden Sprösslingen abgebildet werden. Heute wissen wir, dass viele, die nicht nach diesem Ideal lebten, ihr Anderssein mit dem Leben bezahlt haben.

Globales Denken erst heute

Am Ende seines Vortrags bleibt Norbert Ellermann die Feststellung, dass Europa zwar wichtig sei, jedoch nicht mehr den Stellenwert habe wie zur Zeit des Nationalsozialismus. Andere Länder, wie beispielsweise China und Brasilien, hätten an Bedeutung gewonnen. Globales Denken und eine gemeinsame Werteordnung seien unerlässlich geworden. »Die Würde des Menschen ist unantastbar« sei ein schöner Schlusssatz, sowohl für heute als auch für morgen, beschließt er seine Ausführungen und mahnt davor, dass hinter dem Schein so oft das Böse stecke.

Mehr als 50 Zuhörer hatten sich im Heimatmuseum eingefunden, so dass die Bestuhlung vor Beginn der Veranstaltung nach und nach bis zur Eingangstür ausgedehnt wurde. Die Kosten der Veranstaltung trugen die Heimatvereine Nachtigallental und Schnathorst, so dass der Abend für die Besucher kostenfrei blieb. Eckhard Struckmeier, Leiter des Museums, dankte den Vorsitzenden der beiden Vereine für ihre Unterstützung und verwies auf eine Wanderausstellung zum Thema »Deutscher Kolonialismus«, die noch bis Ende März im Heimatmuseum zu sehen ist.