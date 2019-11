Von Andreas Kokemoor und Kathrin Kröger

Hohen Unterhaltungswert boten die Kinder der musikalischen Früherziehung der Jugendmusikschule unter der Leitung von Ingrid Krah aus Oberbauerschaft mit einem Piratentanz. Dazu enterten die mehr als ein dutzend Kinder die Bühne. Kostümiert in bunten Streifen-Shirts, Kniebundhosen und roten Tüchern um den Kopf zeigten sie eine rhythmische Choreografie und ruderten, segelten oder schrubbten das Deck. Die Moderation wurde leider insbesondere zu Beginn durch Rauschen und knackende Lautsprecher oder falsch eingerichtete Mikrofone in der Konzerthalle gestört bei einem ansonsten sehr schönen Konzerterlebnis.

Die Blechbläserklasse des Förderkreises Jugendmusik Hüllhorst unter der Leitung von Frank Kröger eröffnete mit Klängen aus dem Barock und moderner Musik den Nachmittag. Reinhold Gorges, Leiter der Musikschule, zeigte sich überaus zufrieden. Dass wir nicht genug Stühle hingestellt haben, hatten wir noch nie. Schnell schafften die vielen Helfer noch ausreichend Sitzgelegenheiten heran. »Das ist eine schöne Kulisse«, meinte er von der großen Bühne aus. Gorges schätzte die Zahl der Besucher auf 180 bis 200. Er sagte, dass die 30 Musiker im Alter zwischen vier und 19 Jahren viel Zeit und Mühe investiert hätten, um ihr Publikum zu unterhalten.

Klassik, Rock und Charleston

Die verschiedenen Musikschulklassen hatten sich Einiges einfallen lassen. Von Klassik bis Pop und Rock begeisterten die Bläser, Streicher, Tasteninstrumentalisten sowie Drummer ihre Zuhörer. Jolina Gesel, Annika Fast, Cathy Fedrau und Ingrid Krah, an der Querflöte begleitet von Viktoria Dietz am Klavier, brachten mit einem Charleston einen »Tanz von purer Lebensfreude« auf die Bühne. Claas Redeker spielte mit Bravour den Panama Rag, bevor es durch Noah Epp am Schlagzeug und David Jarquin an der E-Gitarre mit La Fiesta Loca laut wurde. Harte Töne schlugen auch Kevin Kammeier und Sebastian Koch, David Jarquin und Mats Reinking an, die Metallicas I’m Evil gekonnt interpretierten. Beim Publikum kam auch bestens Mika Öpping mit einer überzeugenden Schlagzeug-Performance zu Michael Jacksons »Beat it« an.

Jahresbilanz

Im Ausschuss für Familie, Sport und Kultur hat Wilhelm Henke, Vorsitzender des Förderkreises Jugendmusik Hüllhorst, am Mittwochabend den jährlichen Bericht zum Betrieb der Jugendmusikschule abgegeben. Die Bilanz fiel sehr positiv aus. Die Schule umfasse drei Abteilungen – Elementar-, Instrumental- sowie Aufbau- und Ergänzungsunterricht, so Henke. Im Elementarbereich gebe es die Früherziehung, den Grund- und den Laborunterricht. 228 Kinder von insgesamt 372 Schülern zählt die Basis der musikalischen Bildung. »Damit haben wir ein gutes Verhältnis von 60 zu 40«, sagte Henke. Den Instrumentalunterricht besuchen 144 Schüler, im Aufbau- und Ergänzungsunterricht, mit dem unter anderem auf ein Musikstudium vorbereitet wird, gibt es derzeit keinen Aspiranten.

Die Entwicklung der Schülerzahlen bezeichnete Henke als »sehr zufriedenstellend«. Diese seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. So habe die Einrichtung beispielsweise von 2018 auf 2019 ein Plus von etwa 20 Schülern verzeichnen können. Zwölf Lehrer unterrichten in 137 Wochenstunden in 30 Fächern an der Jugendmusikschule in Holsen. Henke lobte das Engagement der Pädagogen, die überwiegend in Teilzeit angestellt seien.

Die Kooperation mit der Dorfkapelle Oberbauerschaft laufe gut. Die Schule bilde die Nachwuchskräfte für das Ensemble aus, das weit mehr als die traditionelle Blasmusik spiele. Natürlich gebe es eigene Auftritte wie zahlreiche Klassenvorspiele und Konzerte wie das gerade ausgerichtete in der Ilex-Halle, das einen Querschnitt aus dem Musikschulleben bedeutete. Eintritt werde nicht erhoben, Spenden jedoch seien natürlich sehr willkommen.

Beiträge sollen stabil bleiben

Womit Willi Henke zu den Finanzen kam. Mit einem Zuschuss von 84.000 Euro pro Jahr, knapp unter 40 Prozent der Gesamtkosten, werde die Einrichtung von der Gemeinde gut unterstützt. Außerdem finanziere sich die Schule durch die Beiträge der Fördervereinsmitglieder und Elternbeiträge. 90 Prozent der Gesamtkosten von mehr als 200.000 Euro entstünden durch Personalkosten. Das liege bei einer Schule in der Natur der Sache. Abschließend betonte Henke: »Unsere Beiträge bleiben stabil.«