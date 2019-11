Von Kathrin Kröger

Hüllhorst (WB). Wie geht es weiter mit der Grundschullandschaft in der Gemeinde Hüllhorst? Erstmals ist zu diesem Thema eine große Öffentlichkeit hergestellt worden. Darum tagte der Schulausschuss am Donnerstagabend auch an ungewöhnlichem Ort, in der Ilex-Halle. Die Ergebnisse der 56-köpfigen Kommission zur Grundschulstruktur wurden dort vorgestellt.

Bürgermeister Bernd Rührup erinnerte daran, dass Kathrin Clausen, die Leiterin des Grundschulverbundes »Am Wiehengebirge«, den Anstoß zu einer etwaigen Zentralisierung beziehungsweise Reduzierung der Grundschulstandorte gegeben hatte. Bei einem Vortrag im Schulausschuss im März 2018 hatte sie dazu aufgerufen, das Thema Grundschule weiterzudenken, unter anderem im Hinblick auf neue Unterrichtsformen und -konzepte. Auch das Raumangebot sowie Mobiliar und Ausstattung müssten dem angepasst werden. Clausen betonte damals, dass die Lehrer durch viele Standorte belastet würden und sich dieser Umstand einer Schulentwicklung entgegenstelle. Tenor: kein Stückwerk betreiben, sondern Stärken und Ressourcen bündeln.

Breit angelegte Kommission

Es war wie ein Ruck, der durch die Gemeinde ging, so dass sich alle Beteiligten und Entscheidungsträger intensiv des Themas annahmen. Wie viel sich seitdem getan hat, verdeutlichte am Donnerstag Dr. Anja Reinermann-Matatko vom Gutachterbüro Schulentwicklungsplanung/SEP-Beratung in Bonn. Der Rat hatte im Oktober vergangenen Jahres selbiges mit einer erweiterten Schulentwicklungsplanung beauftragt. Dieser Prozess wurde durch eine breit angelegte Kommission mit 56 Vertretern gesteuert: Diese kamen aus Verwaltung, Ältestenrat, Schulausschuss, Schulleitungen, Schulpflegschaft, Schülervertretung, Offenem Ganztag, Trägern der Kitas, Elternbeiräten, Kirchengemeinden und Ortsvorstehern. Die Kommission ist nach etwa einem Jahr zu einer Bewertung möglicher Standorte gekommen, die dem Schulausschuss vorgestellt wurden.

Vier Optionen stehen zur Disposition, deren Ausgestaltung Reinermann-Matatko präsentierte.

Option 1

Option 1 besagt: keine Teilstandorte. Die Teilstandorte entfallen, die Hauptstandorte Oberbauerschaft, Schnathorst und Tengern bleiben (jeweils zweizügig). Schnathorst wird zweizügig neu gebaut. Die Schwimmhalle Schnathorst fällt weg und die Sporthallen bleiben.

Option 2

Option 2 steht für zwei Standorte. Tengern und Oberbauerschaft (jeweils dreizügig) bleiben und werden adäquat baulich erweitert. Die schulische Nutzung der Schwimm- und Sporthalle Schnathorst entfällt (außerschulischer Betrieb möglich).

Option 3

Option 3 bedeutet ebenfalls zwei Standorte. Schnathorst (vierzügig) und Oberbauerschaft (zweizügig) bleiben und werden passend baulich erweitert. Schnathorst wird neu gebaut. Die Schwimmhalle Schnathorst fällt weg und die Sporthallen bleiben.

Option 4

Option 4 besagt: Alle bestehenden Standorte entfallen. Stattdessen wird ein neuer Schulstandort (sechszügig) für alle geschaffen. Die Schwimmhalle Oberbauerschaft und die Gymnastikhalle Tengern bleiben. Die schulische Nutzung der Schwimm- und Sporthalle Schnathorst entfällt.

Nach der Auswertung von 37 Bewertungsbögen zur Kategorien-Gewichtung – Kriterien waren Rahmenbedingungen (Klassenbildung, Lehrerversorgung, quantitatives und qualitatives Raumangebot), Interne Schulentwicklung, Offener Ganztag/Betreuung, Wirtschaftlichkeit/Kosten und Gemeindeleben – kristallisierte sich nach mehrheitlicher Ansicht der Kommission die Option 4 als Favorit heraus. Das Gutachterbüro teilt diese Empfehlung. »Alle Lehrer an einem Standort bedeutet unter anderem, bestmöglich ausgestattete Fachräume zu haben«, sagte die Referentin. Generell seien in größeren Systemen auch neue pädagogische Konzepte einfacher umzusetzen. Zudem biete die größere Heterogenität der Schüler mehr Möglichkeiten in der Gruppen- und Projektarbeit. »Ein Neubau ist in vielen Punkten attraktiv: Pädagogik, Betreuungsangebote, Klassenbildung«, fasste Reinermann-Matatko zusammen. Option 1 sei am wenigsten positiv für die pädagogische Arbeit und ziehe zudem hohe Betriebskosten nach sich. Diese Variante sei somit nicht nachhaltig.

Ergebnisoffene Gespräche

Eine Diskussion gab es nach Vorstellung der Ergebnisse nicht. Stattdessen verlas SPD-Chef Frank Picker eine gemeinsame Erklärung aller Fraktionen. »Allen im Rat vertretenen Fraktionen ist bewusst, dass das Thema Grundschulstandorte ein Thema mit sehr hohem Konfliktpotenzial ist. Man sollte aber auch beachten, dass sich Schule und besonders das Lernen in den vergangenen Jahren bis Jahrzehnten drastisch verändert hat«, sagte Picker und führte als Beispiel Inklusion und neue Medien an. Er rief im Namen der Fraktionen dazu auf – ob in den Ortsteilen, den Dorfgemeinschaften oder auch den Vereinen – objektiv und ergebnisoffen an das Thema heranzugehen. »Mit einer emotional geführten Debatte ist keinem hier in der Gemeinde Hüllhorst geholfen.«

Bernd Rührup zeigte die nächsten Schritte auf. Es habe eine grobe Vorabstimmung im Ältestenrat gegeben und nun müsse man das Ganze erstmal durchdenken und in den Fraktionen beraten. Auf der Tagesordnung steht das Thema im nächsten Schulausschuss Ende Januar. Eine etwaige Entscheidung könnte im März im Rat erfolgen.