In den frühen Morgenstunden trafen sich die Führungskräfte und Fachberater des DRK-Ortsverbandes im Gerätehaus Hüllhorst. Nach einer kurzen Lageeinweisung mussten die Führungskräfte diese auswerten und in kürzester Zeit ein Einsatzkonzept erstellen. In Ahlsen, im direkten Grenzgebiet zu Lübbecke, wurden zwei Bodenfeuer angenommen. Die Einsatzleitung musste sich vor allem überlegen, wie Löschwasser in den abgelegenen Bereich zugeführt und mit begrenzten Ressourcen gearbeitet werden kann.

Waldbrandatlas getestet

Während vier Einsatzabschnitte gebildet wurden (Brandbekämpfung, Löschwasserförderung, Pendelverkehr und Logistik), sammelten sich im Bereitstellungsraum auf einem Firmengelände vor dem Gerätehaus alle Löschfahrzeuge der Feuerwehr Hüllhorst, um ins Wiehengebirge auszurücken. Dabei wurde der Waldbrandatlas getestet, der vom Katasteramt des Kreises Minden-Lübbecke erstellt wurde.

Auf dem Kamm des Berges wurde mit zwei Löschfahrzeugen eine Riegelstellung eingerichtet. Unterhalb des Berges wurde ein Wasserübergabepunkt mit einem 5000 Liter-Wasserbehälter eingerichtet. Gefüllt wurde er von drei im Pendelverkehr fahrenden Löschfahrzeugen, die ihren Tank an einem Hydranten in näherer Umgebung gefüllt hatten. Dazwischen wurde mit zwei Löschfahrzeugen und einer tragbaren Pumpe eine Löschwasserförderstrecke aufgebaut. »Eine wichtige Komponente bei weitläufigen Einsatzstellen ist eine funktionierende Kommunikation zwischen den Führungskräften, aber auch den Maschinisten der Pumpen«, sagt Stefan Mehnert, Leiter der Feuerwehr Hüllhorst. Durch den Digitalfunk hätten sich neue Möglichkeiten für die Feuerwehr ergeben, die aber auch regelmäßig geübt werden müssten. Mehnert: »Trotz der für Funk eigentlich schwierigen Topografie ist das Wiehengebirge mit dem Digitalfunk besser versorgt als mit dem früher genutzten Analogfunk.«

»Gut ausgebildete Führungskräfte«

Einsatzleiter Sven Heuer, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, zog ein positives Fazit: »Es zeigt sich, dass wir gut ausgebildete Führungskräfte, aber auch eine Mannschaft haben, die ihr Feuerwehrhandwerk versteht.«

Nach vier Stunden Übung und Rückbau trafen sich alle wieder am Gerätehaus Hüllhorst, wo vom DRK bereits die Verpflegung vorbereitet wurde. »Die Trockenheit und die Wasserknappheit der vergangenen Sommer können für die Feuerwehr zu einem großen Problem werden. Mit dem Wiehengebirge vor der Haustür müssen wir uns auch auf Brandeinsätze in abgelegenen und schwer zugänglichen Bereichen vorbereiten«, so Mehnert. Die Feuerwehr investiere in Ausrüstung für Wald- und Flächenbrände und habe ausführliche Einsatzpläne vorbereitet. Man denke auch über Tanklöschfahrzeuge nach, insbesondere in geländegängiger Bauweise, um Löschwasser in schwer zugängliche Bereich zu transportieren.