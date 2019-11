Beim Winter-Blues am 20. Dezember in der Alten Ziegelei können sich die Freunde handgemachter Musik auf die Richie-Arndt-Band mit Richie Arndt, Sascha Oeing, Bass, und Peter Weissbarth, Drums, freuen, aber auch auf den Vollblut-Blueser Gregor Hilden (Dritter von links). Mit dem 55-jährigen Gitarristen hat Richie Arndt 2017 ein viel beachtetes akustisches Album aufgenommen.

Von Kathrin Kröger

»Diese haben wir in Kooperation ausgerichtet«, sagte Bartelheimer, der im Ausschuss für Familie, Sport und Kultur von einem »normalen Jahr 2019« des Kulturrings sprach. Einer der Veranstaltungspartner ist die Buchhandlung Hüllhorst. »Lesungen haben ein Publikum«, so Bartelheimer. Mindestens jedes zweite Jahr gebe es zudem eine Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle sowie eine Kooperation mit Ten Sing Lübbecke. Auch auf feste Veranstaltungsorte kann der Kulturring setzen: die Alte Ziegelei in Schnathorst, Niedermeiers Hof in Oberbauerschaft (Agentur Scream-Events), das Hotel Kahle Wart und der Reineburgkeller.

Als Glanzlichter der Saison nannte der Vorsitzende unter anderem das Benefiz-Konzert der Band Flashback auf Niedermeiers Hof – ein viereinhalbstündiger musikalischer Marathon mit Rockklassikern der 60er bis 90er Jahre vor 220 Zuhörern – und den Auftritt der Band Goitse in der Alten Ziegelei. »Das war das Beste, was ich je an Irish Folk gehört habe«, schwärmte Bartelheimer.

Kostenbeitrag für Neujahrsempfang

Ein besonderes Erlebnis sei auch der Besuch des Kreisjugendblasorchesters Anfang des Jahres in der Ilex-Halle gewesen. Mehr als 60 Musikerinnen und Musiker – und zwar aller Altersgruppen – hatten sich zu einem Projektorchester zusammengefunden und das Abschlusskonzert in Hüllhorst gegeben. Nicht Hörgenuss, sondern Blickfang bedeuteten wieder die (Gemeinschafts-)Ausstellungen des Hüllhorster Künstlerkreises, einem Zusammenschluss von zwölf bis 15 Hobbymalerinnen, die sich regelmäßig in der Gesamtschule treffen.

Der Kulturring Hüllhorst lobt auch jedes Jahr den Kunst- und Kulturpreis aus. Die Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer hinge sehr von dem wechselnden Thema ab, sagte Bartelheimer. »Wenn wir um Fotos oder gemalte Bilder bitten, bekommen wir 60 bis 80 Einsendungen. Als wir das Thema ›Skulpturen für das Rathaus‹ vorgegeben haben, kamen null Einsendungen.« Das aktuelle Thema des Wettbewerbs lautet »Kultur in Hüllhorst im Jahr 2030«.

Zum Thema Finanzen sagte Bartelheimer, dass der 1000-Euro-Zuschuss der Gemeinde allein für die Deckung der Kosten des Neujahrsempfangs verwendet werden müsste. Deshalb habe er angeregt, einen »grundsätzlichen Kostenbeitrag« für den Empfang zu erheben. Das fand auch vollstes Verständnis und Zustimmung im Ausschuss. Auch die Werbemaßnahmen hat der Kulturring angekurbelt. So ist der Verein nun auch bei Facebook vertreten und hat eine eigene E-Mail-Adresse (kulturring-huellhorst@web.de). »Wir warten noch auf den Erfolg unseres Marketings«, sagte Bartelheimer. Auf diesem Weg sollen sich nicht zuletzt aktive Mitglieder finden. 84 Mitglieder zählt der Kulturring insgesamt, davon sind 24 Vereine und Gruppen, neun Sonstige sowie 51 Privatpersonen. »Wir haben aber nur zwei bis vier Aktive, so dass wir bei Veranstaltungen nicht mal den Getränkeverkauf hinkriegen, sondern mit Mühe und Not die Abendkasse besetzen«, sagte Bartelheimer, der den Vorsitz 2021 abgeben wird.

Winter-Blues

Beschließen wird das Jahr erneut besagter Winter-Blues mit Richie Arndt und Band in der Alten Ziegelei. Die Zuhörer dürfen sich nicht nur auf erstklassige Live-Musik freuen, sondern auch auf exklusive Impressionen der neuen CD »Moments – electric«. Die Fans sollten sich also die Live-Premiere des Albums am Freitag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) dick im Kalender anstreichen. Und natürlich Karten organisieren. Der Vorverkauf läuft ab sofort. Tickets gibt es in der Buchhandlung Hüllhorst, bei Christa Koweg im WEZ, im Sekretariat der Gesamtschule und im Rathaus Hüllhorst (Büro 1.12) für jeweils 18 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.

Die Termine für 2020: Montag, 13. Januar, 19.30 Uhr, Neujahrsempfang in der Ilex-Halle; Februar: Krimi-Dinner im Hotel-Restaurant Kahle Wart; Montag, 11. März, 19.30 Uhr, Mitgliederversammlung in der Gesamtschule; Donnerstag, 29. Oktober, Kabarett mit den Bullemännern – Die neue Show; Dezember: Winter-Blues mit Richie Arndt, Alte Ziegelei.