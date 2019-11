Einer der zahlreichen Ausflüge hat bei »Teens on tour« zum Dümmer geführt. Die Jugendförderung der Gemeinde Hüllhorst bietet jedes Jahr ein sehr abwechslungsreiches Programm, das neben vielen Freizeitaktionen auch Themen wie »Frauenwahlrecht« und den Besuch der ehemaligen Untertageverlagerung »Dachs 1« umfasste.

Von Kathrin Kröger

Jugendförderung in Hüllhorst – das heißt jede Menge Aktionen im Jugendcafé Ilex, im Kreis Minden-Lübbecke und darüber hinaus. Die junge Generation bei so vielem wie möglich aktiv miteinzubinden, ist das A und O. »Mir ist zum Beispiel wichtig, dass die Kids im Café mitwirken. Dadurch schätzen sie dieses auch mehr«, sagt Homann. »Und wenn wir die Wände neu anstreichen, putzen auch hinterher alle zusammen.«

Hüllhorster Schüler gewinnen Videowettbewerb

Auch 2019 waren die »Teens« wieder »on tour«. Zum Programm gehörten ein Kinobesuch zu »100 Jahre Frauenwahlrecht«, Kinderkarneval in Holsen, die Aktion »Saubere Landschaft«, Schlittschuhlaufen, eine Ferienspielhelferschulung, der Besuch von Vier-Jahreszeiten-Park, Heidepark, Jumphouse Bremen und Adlerwarte Berlebeck und Segeln am Dümmer. Eine Danke-Fahrt für alle Ehrenamtlichen führt am 7. Dezember nach Berlin. Zu den besonderen Aktionen im Jugendcafé zählten die Gestaltung eines Bandraumes, die Neugeborenen-Begrüßung, die Aktion »Hello world – Wie funktioniert die digitale Welt?« und die Kinderfilmwochen »Eine Welt, die mir gefällt...«, bei der die Hüllhorster den ersten Platz belegten. Das 80-Sekunden-Werk zeigte Homann im Ausschuss und alle konnten sich überzeugen, dass die Platzierung verdient und der Film sehr amüsant war.

Homann berichtete auch über die Ferienspiele im Sommer, die 13 Veranstaltungen umfassten und 200 Teilnehmer hatten. »Das sind etwas weniger als im Vorjahr«, sagte die Jugendförderin. An den Herbstferienspielen nahmen 61 Kinder und Jugendliche teil.

Kinder- und Jugendbeirat

Franziska Homann ergriff ein zweites Mal das Wort, als es um die Gründung eines Kinder- und Jugendbeirates ging. Über den Antrag der CDU-Fraktion war bereits in der Ratssitzung Anfang Juli diskutiert worden (wir berichteten). Damals war das Ansinnen fraktionsübergreifend positiv aufgenommen worden. Auch Franziska Homann begrüßt den Ansatz, junge Leute in die politische Arbeit miteinzubinden. Im Rat hatte man beschlossen, den CDU-Antrag an den Fachausschuss zu verweisen, um der Angelegenheit zeitlichen Raum geben zu können. Dort präsentierte Homann nun ihre Überlegungen zum Thema.

Zunächst stellte sie vor, warum es ein Jugendparlament geben sollte und nannte unter anderem stärkere Identifikation mit dem Verein, der Einrichtung oder dem Verband, ein besseres Zugehörigkeitsgefühl sowie Wir-Gefühl als auch das Erlernen von Gruppenprozessen und Kompromissbereitschaft. Die Jugendförderin gab aber auch zu bedenken, dass die Beteiligung des Nachwuchses in der Jugendarbeit eher wieder rückläufig sei, da die häufig sehr den Erwachsenenstrukturen nachempfundene Form nur einen sehr begrenzten Kreis von Jugendlichen anspreche und Parlamente nach einer aufwändigen Wahl oft schnell wieder einschliefen.

Konzept für Jugendparlament

Voraussetzungen für eine Beteiligung seien 1. zu erkennen, welche Themen Jugendliche in ihrer Lebenswelt betreffen (»ohne Betroffenheit keine Beteiligung«), 2. zu informieren über Möglichkeiten effektiver Beteiligung, 3. alters- und zielgruppengerecht den Beteiligungsrahmen zu gestalten, 4. zu diskutieren, Entscheidungen zu treffen und einen Umsetzungsplan zu erarbeiten und 5. die Umsetzung selbst.

Um ein Konzept für ein Jugendparlament zu entwickeln, müsse man den Ist-Zustand klären, eine Bedarfsanalyse machen, Prioritäten setzen, realistische Wirkungsziele entwickeln, konkrete Methoden erarbeiten und eine Selbstevaluation anstrengen.

»Vielleicht zu viel für Jugendliche

Dirk Raddy (CDU) sagte, dass der Anlass für den Antrag der Jugendbeirat in Espelkamp gewesen sei. Dieser hat sich schon in den ersten sechs Monaten als aktiv erwiesen. Die Jugendlichen beschäftigen sich derzeit unter anderem mit dem Angebot öffentlicher Verkehrsmittel in ihrer Stadt, der Mülltrennung im öffentlichen Raum und dem Klimaschutz.

Benjamin Rauer von den Grünen hob die guten Kontakte zur Jugend hervor, die das Ilex-Café biete. »Das ist eine gute Vorgehensweise.« Alfred Krause (SPD) meinte, dass das Jugendparlament viele Formalien bedeute. »Das ist für die Jugendlichen vielleicht zu viel.« Bürgermeister Bernd Rührup sagte, dass die Verwaltung die Konzeptionierung als Arbeitsauftrag ansehe. Im nächsten Fachausschuss werde berichtet.