Gemeinsam mit ihren Eltern waren die Viertklässler aus den umliegenden Grundschulen eingeladen, sich selbst vor Ort einen Eindruck von den vielfältigen Projekt- und Unterrichtsangeboten der Gesamtschule Hüllhorst zu machen und sich über die Besonderheiten des Schullebens zu informieren.

Bereits während der einleitenden Veranstaltung in der Ilex-Halle erhielten die kleinen und großen Gäste einen Einblick in das Schulkulturleben. Nach der Begrüßung durch die Schulleiterin Marina Butschkat-Nienaber und weiteren Informationen zum Ablauf des Tages durch Abteilungsleiter Frank Vollus präsentierten die Musik-AG sowie die Zirkus-AG musisch und schwungvoll ihre Fähigkeiten.

Unterricht erleben

Zudem gab es für alle Besucher die Gelegenheit, den Unterricht an der Gesamtschule Hüllhorst hautnah mitzuerleben: Zum einen konnten die Viertklässler mit ihren Eltern in zwei halbstündigen Einheiten dem Unterricht des jetzigen fünften Jahrgangs beiwohnen. Zum anderen bestand die Möglichkeit, am »Schnupper-Unterricht« mit einer reinen Grundschulkinder-Gruppe aktiv teilzunehmen. Hier führten die jungen Besucher beispielsweise im Fach Chemie erste Versuche mit dem Bunsenbrenner durch oder riskierten in den Biologieräumen einen Blick durch das Binokular. Auch in den Fächern Technik, Physik, Informatik und Hauswirtschaft wurde fleißig gewerkelt, experimentiert und gebacken.

In der schuleigenen Mensa konnte man bei einem Imbiss oder einem Getränk eine kleine Pause einlegen und die Eindrücke auf sich wirken lassen.

Einen allgemeinen Überblick verschafften darüber hinaus kommentierte Führungen, die von den Schülerinnen und Schülern der Schülervertretung geleitet wurden. Zahlreiche betreute Informationsstände, die über die Besonderheiten des Schulangebots Auskunft gaben, luden in der Pausenhalle zum Verweilen und Nachfragen ein. Neben den Abteilungen für die Neuaufnahme und die Oberstufe präsentierten sich hier zum Beispiel das Förder-/Forder- und das Ergänzungsunterrichtskonzept, die MINT-Schwerpunktsetzung, Auslandskontakte, die Schulsozialarbeit, der weit gefächerte AG-Bereich sowie vielfältige andere Projektgruppen.

Roboter besonders beliebt

Auch der Förderverein der Schule informierte über seine Arbeit und nahm die Gelegenheit wahr, um neue Mitglieder zu werben. Besonders beliebt bei den jungen Gästen waren dieses Jahr der Stand des POINT-Kurses »Robo-Games« mit seinen Lego-Robotern und der Stand des Ergänzungskurses »3D-Druck« mit seinen modernen 3D-Druckern.

Am Ende war das Tages-Fazit aller Beteiligten positiv. Zufrieden zeigte sich auch Organisator Frank Vollus, der besonders die familiäre Atmosphäre im Kollegium betonte, die zu einem angenehmen Gesprächsklima zwischen der Lehrerschaft und den Gästen am Tag der offenen Tür geführt habe.