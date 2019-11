Partytanz in Hüllhorst: Sie haben sich tänzerisch so richtig ins Zeug gelegt für den RTL-Spendenmarathon. Damit wird Kindern in Not geholfen.

Corinna Kopp von der Tanzschule Tanzkonzept aus Hüllhorst unterrichtete die Choreographie in allen Tanzkursen, um am Welttanztag einen Dancemob in der Tanzschule zu veranstalten. »Zum ersten Mal standen die Kindertanz-, Hip Hop- und Erwachsenenkurse gemeinsam auf der Fläche, um ein Teil dieses tollen Events zu sein«, sagte Corinna Kopp. Auch wenn in diesem Jahr nur 50 Tänzer und Tänzerinnen in der Tanzschule hätten präsent sein können, sammelte Kopp eine Spendensumme in Höhe von 1000 Euro für den guten Zweck. »Das ist sogar doppelt so viel wie die Jahre zuvor«, sagte sie. Der Gesamtspendenbetrag aller teilnehmenden Tanzschulen ist im Rahmen des RTL-Spendenmarathons an die Stiftung überreicht worden.