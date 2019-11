Von Kathrin Kröger

Hüllhorst (WB). Am Anfang stand eine Sitzungsunterbrechung. Beim Tagesordnungspunkt »Konzept zur Zukunft der Dorfgemeinschaftshäuser« zogen sich SPD, Grüne und Unabhängige Hüllhorster Union (UHU) für ein paar Minuten ins Fraktionszimmer zurück. Mit ihren Ja-Stimmen wurde im Bauausschuss am Mittwochabend beschlossen, dass Schnathorst und Holsen zu Hauptstandorten werden.

Überdies soll nur an diesen Standorten weiterhin eine private Anmietung für Geburtstage, Hochzeiten und dergleichen möglich sein. So wie es SPD und Grüne im Juni beantragt hatten – zur Aufnahme des von der Verwaltung nun vorgelegten Konzeptes – wurde es im Ausschuss mit neun Ja-Stimmen und sechs Nein-Stimmen (CDU) beschlossen. Ferner standen noch zwei weitere Punkte aus dem Antrag der beiden Ratsfraktionen zur Abstimmung. Ebenfalls bei sechs Nein-Stimmen der Unionsmitglieder plädierten SPD, Grüne und UHU für den Weiterbetrieb des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) Bröderhausen. Eine grundlegende Sanierung unterbleibt, ein Förderantrag soll nicht gestellt werden. Lediglich Instandsetzungen werden vorgenommen. Und: Das Dorfgemeinschaftshaus Oberbauerschaft soll veräußert werden, sobald für die Dorfkapelle Oberbauerschaft und den Automobilclub »Zum Wiehen« eine neue Bleibe gefunden ist. Dies wurde bei 13 Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen beschlossen.

Optionen aufgezeigt

Den Abstimmungen ging eine längere Diskussion voraus. CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Kasche wollte keinerlei Beschlussfassung, sondern lediglich eine Zurkenntnisnahme des von der Verwaltung vorgelegten Konzeptes, das nicht nur Perspektiven für die Dorfgemeinschaftshäuser aufzeigte. Vorgelegt wurden zudem Nutzungsstrategien für alle öffentlichen Gebäude, also Schulgebäude, Feuerwehrhäuser, Friedhofskapellen und weitere Gebäude. »Es sind noch zu viele Sachen offen«, sagte Kasche. Eine Einzelbetrachtung der DGH »und nicht die Vermischung« hätte sich auch UHU-Fraktionsvorsitzender Lars Wunderlich gewünscht, wie er anmerkte. Hans Hamel (SPD) sagte mit Blick auf den Umfang des »Handlungsrahmens Immobilienmanagement« insgesamt: »Da ist noch so viel im Fluss und noch nicht geklärt. Wir wollen einen Beschluss, der sich nur auf die Dorfgemeinschaftshäuser bezieht.«

Bürgermeister Bernd Rührup entgegnete, dass die Verwaltung mit dem Konzept den Arbeitsauftrag aus dem Bauausschuss ausgeführt habe. »Wir sind in einer Umbruchsituation. Bei manchen Gebäuden wissen wir noch nicht, wo die Entwicklung hingeht. Ich kann die Bedenken daher verstehen. Wir haben lediglich Optionen aufgezeigt.«

Unterbringung von Obdachlosen

Oberbauerschafts Ortsvorsteher Willi Oevermann stimmte gegen eine Veräußerung des dortigen DGH. »Man muss erst mit den Vereinen sprechen.« Grünen-Fraktionsvorsitzender Jürgen Friese wies darauf hin, dass dies im Antrag von SPD und Grünen berücksichtigt sei.

Nach Angaben der Verwaltung befindet sich das DGH in einem Gebäude, in dem es auch eine Wohnung zur derzeitigen Unterbringung von Obdachlosen gibt. Ferner haben der Automobilclub und die Dorfkapelle Räume im Haus. Den finanziellen Aufwand für eine Sanierung gibt die Verwaltung mit 226.800 Euro an: Dachsanierung (88.000 Euro), Toiletten (80.000 Euro), Bodenbelag des Saales (14.500 Euro), Anstrich (4800 Euro), Außentür (6500 Euro) und Erneuerung der Kücheneinrichtung (33.000 Euro). Verkauft werden könne das Gebäude beispielsweise für ein Wohnprojekt, »nachdem Alternativen für die regelmäßigen wöchentlichen Nutzer gefunden worden sind«.

Büttendorf

Der Dorfgemeinschaftsraum Büttendorf wurde bei der Abstimmung außer Acht gelassen. »Die Verwaltung hat eine Vereinbarung ausgearbeitet und diese der Dorfgemeinschaft vorgelegt«, sagte das Gemeindeoberhaupt auf Nachfrage. Man warte nun auf Rückmeldung der Büttendorfer.

Zur aktuellen Situation konstatiert die Verwaltung in ihrem Konzept: Weitere öffentliche Gebäude neben dem Dorfgemeinschaftsraum sind die Grundschule und die Friedhofskapelle. Die Naturfreunde Büttendorf, der Rassegeflügelzuchtverein Büttendorf, der Sozialverband Büttendorf, die Dorfgemeinschaft und Parteien nutzen den Dorfgemeinschaftsraum. Der Sanierungsbedarf zieht Kosten in Höhe von 162.600 Euro nach sich. Die Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden beziffert die Gemeinde auf 136.000 Euro, die Erneuerung der Kücheneinrichtung auf 17.000 Euro und die Akustikdecke im Saal auf 9600 Euro. Zur Perspektive wird festgehalten: Die bestehenden Räume werden mit Zuschuss der Gemeinde von der Dorfgemeinschaft saniert, an die die Räume zur Eigenbewirtschaftung übergeben werden.