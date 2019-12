Von Kai Wessel

Hüllhorst (WB). Jahr für Jahr spült die Hundesteuer beachtliche Summen in die Kassen der deutschen Gemeinden und Kommunen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden in NRW allein im Jahr 2018 annähernd 114 Millionen Euro eingenommen. In der Gemeinde Hüllhorst betrugen die Einnahmen im vergangenen Jahr exakt 83.598 Euro. Auf einen Teil der Einnahmen will die Gemeinde künftig verzichten. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am Mittwoch eine entsprechende Satzungsänderung verabschiedet.