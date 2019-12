Von Kathrin Kröger

Hüllhorst-Holsen (WB). Die Umgestaltung des Dorfplatzes in Holsen geht voran. Auch am Mittwochmorgen waren Straßenbauer Nico Kahre und seine Kollegen von der Hüllhorster Firma Kleffmann wieder am Arbeiten, um das Areal in Holsen zu verschönern.