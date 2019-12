Von Peter Götz

Hüllhorst (WB). Flöten, Gitarren, Trompeten, Posaunen, Hörner, Klavier und viele Stimmen als Zutaten für einen stimmungsvollen Abend: Etwa 240 Menschen aus Schnathorst und Umgebung trafen sich am Samstagabend in der evangelischen Kirche zu einer besinnlichen Feier mit viel Musik. Mehr als 110 Musikerinnen und Musiker boten ein abwechslungsreiches adventliches Musikprogramm und bewiesen ihr Können an den Instrumenten oder im Chor.