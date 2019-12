Ein BMW (Fahrzeug rechs) ist am Mittwoch auf der B239 in Oberbauerschaft auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Dabei stieß dieser mit einem Porsche zusammen. Foto: Polizei

Hüllhorst (WB). Ein erst wenige Monate zuvor zugelassener Porsche Macan ist bei einem Unfall auf der B239 in Oberbauerschaft schwer beschädigt worden. So kollidierte am Mittwochnachmittag ein BMW mit diesem auf der Oberbauerschafter Straße in Höhe der Bushaltestelle Becker unweit der Ampelkreuzung zur Alten Straße. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt, es entstand beträchtlicher Sachschaden.