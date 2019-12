Von Kathrin Kröger

Hüllhorst (WB). Klimaschutz in der Gemeinde Hüllhorst soll für die Bürger nicht als Belastung, sondern als Bereicherung angesehen werden. Das hat Bürgermeister Bernd Rührup am Mittwochabend in der letzten Ratssitzung des Jahres betont.

Das Thema stand erneut auf der Tagesordnung, nachdem der Rat im Juli mehrheitlich den Klimanotstand beschlossen hatte – ohne Beratung im Fachausschuss, woraufhin die CDU mit Nein stimmte. Auf Antrag der Union war die Verwaltung aufgefordert, nun diverse Fragen zu beantworten. Thomas Sieker (CDU) sagte, die Bürger hätten in den Ortsteilgesprächen Klärungsbedarf geäußert, was der Klimanotstand mit sich bringe. Gibt es Verbote? Wenn ja, welche? Die Verwaltung war bereits in der Sitzungsvorlage ausführlich auf die Fragen eingegangen.

Weihnachtsbeleuchtung

Die Weihnachtsbeleuchtung besteht zu 80 Prozent aus LED-Leuchtkörpern.

Feste

Hier sind verwaltungsseitig keine Einschränkungen vorgesehen.

Feuerwerk

Hier zitiert die Gemeinde den Städte- und Gemeindebund NRW aus November: „Ein Neujahrsfeuerwerk ist Ausdruck von Lebensfreude und sollte daher nicht pauschal untersagt werden. Zudem sind Verbote ohne Kontrolle und Sanktionen wenig sinnvoll. Die Durchsetzung von Böllerverboten etwa durch die Polizei und die Ordnungsdienste ist aber nicht zuletzt wegen der begrenzten Personalkapazitäten gerade in einer einsatzintensiven Nacht wie Silvester kaum möglich.“ Es sei wichtig, die Bevölkerung zu überzeugen, verantwortungsvoll mit Feuerwerkskörpern umzugehen, so die Verwaltung.

Osterfeuer

Hier sind verwaltungsseitig keine Einschränkungen vorgesehen. Auch hier sei es wichtig, die Bevölkerung zu überzeugen, verantwortungsvoll mit dem Abbrennen von Osterfeuern umzugehen.

Bewässerung (öffentlich und privat)

Wegen der Trinkwasserknappheit in den vergangenen Sommern sind hier schon verschiedene Maßnahmen umgesetzt worden – zum Beispiel die Anschaffung eines gebrauchten Traktors mit Wasserfass, um die Sportplätze mit dem Brauchwasser der Kläranlage zu wässern. Appelle und Werben um Verständnis und Einsicht seien nach Erfahrung der Verwaltung besser als Verbote, die dann ordnungsbehördlich durchgesetzt werden müssten.

In der Diskussion im Rat sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Kasche, dass die Union gern vor der Beschlussfassung die entsprechenden Informationen gehabt hätte. Der Bürgermeister betonte, dass es seitens der Verwaltung kein Versäumnis gegeben habe. Eine sofortige Beschlussfassung sei für die Verwaltung nicht absehbar gewesen.

Frank Picker (SPD) griff die CDU-Fraktion für ihren Antrag an. „Dem Bürger wird dadurch suggeriert, dass sich mit dem Ausrufen des Klimanotstandes das Leben in der Gemeinde in Teilen vielleicht grundlegend ändern wird. Dorffeste und Osterfeuer, die Weihnachtsbeleuchtung und so weiter werden in Frage gestellt. Und schuld daran sind die Parteien, die das beschlossen haben.“ Für die Kommune entstünden keine rechtlichen Verpflichtungen. „Die SPD in Hüllhorst will und wird keine pauschalen Verbote beschließen. Wir wollen aber den Rat, die Verwaltung und alle Bürger bei Entscheidungen und beim täglichen Handeln anregen, über das Thema Klimawandel nachzudenken und Veränderungen anzugehen“, so Picker weiter. Das Gemeindeoberhaupt sagte, das Thema eigne sich nicht für Streit und betonte, dass sich die Verwaltung in erster Linie am Klimaschutzkonzept des Kreises orientieren wolle. Weiterer Bericht folgt.