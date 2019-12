Von Anette Hülsmeier

Hüllhorst (WB). Die Weihnachtszeit ist eine Zeit des Schenkens. Seit 20 Jahren, kurz vorm Fest, überreicht Firmenchef Siegbert Wortmann große Spendenschecks für wohltätige Zwecke. Die Wortmann AG habe ein sehr erfolgreiches Jahr erlebt, darum knüpfe man an die Tradition an.

Alle Jahre wieder spendet das IT-Unternehmen eine respektable Summe an Einrichtungen in der Region. „82.000 Euro sind es heute“, sagte Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender Siegbert Wortmann. Die Nutznießer der Weihnachtsspende sind die Stiftung Lebenshilfe Lübbecke, die Andreas-Gärtner-Stiftung in Porta Westfalica, das Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen, die Aktion „Lichtblicke“, die Außenstelle des „Weissen Rings“ Minden-Lübbecke, der Kinderschutzbund Minden-Bad Oeynhausen und das Krankenhaus Lübbecke-Rahden, die jeweils 10.000 Euro erhielten. Die sechs Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde hat Wortmann mit je 2.000 Euro bedacht.

Hermann Gärtner nannte Siegbert Wortmanns Engagement segensreich für Menschen mit Behinderung: „Wir hatten 737.000 Euro in der Ausschüttung, aber das kann mich nicht glücklich machen. Wir brauchen 1 Million, damit die, die an uns herantreten, halbwegs bedacht werden können.“ Gärtner hat persönlich 1000 Briefe an Adressaten in NRW verschickt – mit der Bitte um Spenden. „Die „Resonanz war niederschmetternd“, sagte Gärtner, der sich jedoch nicht beirren lässt. „Ich werde nicht aufhören, Spenden zu sammeln solange ich lebe.“

300 Ehrenamtliche

Für den Kinderschutzbund Minden-Bad Oeynhausen nahmen Vorstandsvorsitzender Thomas Bouza Behm und Renate Lommel den Spendenscheck entgegen. Das Geld fließt in die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie in die Aktion „Leselust im Mühlenkreis“. 300 Ehrenamtliche engagieren sich in diversen Projekten. Betreut werden Kinder, die von sozialem Abstieg betroffen sind. „Durch die finanzielle Unterstützung können wir mit den Kindern in Pflegefamilien etwa Schönes unternehmen.“ Für die Stiftung Lebenshilfe nahm Horst Bohlmann den Betrag entgegen. „Wir investieren die Spende in das neue Projekt Internetcafé in den Wohnheimen. Digitalisierung darf an den Menschen mit Behinderung nicht vorbei gehen und barrierefreie Informationssysteme sind wichtig“, sagte der Vorstandsvorsitzende. „Mit Lichtblicke wollen wir Lobby und Stimme sein, Kindern und ihren Familien, die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen“, sagte Radiomoderatorin Nadine Hofmeier.

Friedhelm Tegeler, Leiter der Außenstelle „Weisser Ring“ Minden-Lübbecke erklärte: „Der Weisse Ring hilft Kriminalitätsopfern und ihren Angehörigen, bei Körperverletzungen und häuslicher Gewalt sowie bei Beerdigungskosten. Zur Zeit haben wir 70 Opferfälle.“ Tegeler wird in den Ruhestand eintreten und stellte seine Nachfolgerin vor: Ingrid Liebs. Sie erklärte, das Geld werde eingesetzt, um über K.o.-Tropfen und deren Auswirkungen aufzuklären. Dr. Klaus-Peter Mellwig vom Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen erzählte von dem plötzlichen Herztod bei Amateursportlern. 23 Todesfälle sind seit 2011 in NRW bekannt. „Für Präventionsmaßnahmen in den Projekten ‚Unternehmen mit Herz‘ und ‚Sport mit Herz‘ kommt die Spende wie gerufen.“

Neues Heft

Dr. Udo Werner und die Pflegedienstleiterin des Krankenhauses Lübbecke-Rahden Urte Abbate berichteten von dem Projekt, das es in Deutschland so noch nicht in Krankenhäusern gibt: eine Aufklärungsverbesserung für Menschen mit Behinderungen und ältere, demenzkranke Menschen. Ein Heft mit Zeichnungen und in leichter Sprache verfasst wird in Lübbecke-Rahden vor der OP oder einer Untersuchung den Menschen vorgelegt – neben den normalen Aufklärungsbögen. Zum Beispiel mit Antworten auf „Was ist MRSA und wann wird man von MRSA krank?“

Die Vertreterinnen der Kitas, Petra Knost („Huckepack“ Hüllhorst), Jessica Vortmeyer („Unterm Regenbogen“ Tengern), Regina Schewe („Schatzkiste“ Schnathorst), Nadine Niederhäcke („Zwergennest“ Tengern) und Maren Landmesser-Saga („Tausendfüßler“ Ahlsen) sowie Claudia Radtke (Familienzentrum „Arche“, Oberbauerschaft), hatten ebenfalls schon Verwendungszwecke für die Spendensumme parat.