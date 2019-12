Sarah Tomczak hat bis zu zehn Stunden am Tag im Bagger gesessen. Sie schaufelte Erde für die Goldwaschmaschine auf. Heute lebt sie wieder in Tengern und arbeitet als Krankenschwester in Bad Oeynhausen.

Von Kathrin Kröger

Hüllhorst (WB). Nach der Ausbildung zur Krankenschwester will Sarah Tomczak aus Tengern einfach mal raus. Auszeit nehmen und was anderes machen. Das Reiseziel liegt auf der anderen Seite der Erde – acht Monate Australien.

Weil die junge Frau für Down Under am leichtesten an ein „Travel & Work“-Visum kommt. Als Sarah allein im Flieger sitzt, beschleicht sie doch ein mulmiges Gefühl. Leben und Arbeiten in einem Land, ja, einem Kontinent, zu dem sie keinerlei Bezug hat. Aber sie zieht die Sache durch. Und erlebt eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die sie ins Outback führt und zur Goldsucherin macht. Sieben Jahre lang.

Im Gespräch mit der heute 33-Jährigen ist zu spüren, wie emotional diese Lebensphase für sie war. Auch wenn die Beziehung in die Brüche ging, blickt sie mitnichten zurück im Zorn. „Die Zeit mit Mat in Australien war für mich besonders und wertvoll. Ich habe viel gelernt und gesehen“, sagt Sarah, die geradezu übersprudelt, wenn sie von all den Abenteuern erzählt. Worte wie „wunderschön“, „einmalig“, „intensiv“, aber auch „einsam“ fallen.

In einem Pub, in dem sie kellnert – einer ihrer zahlreichen Jobs bis dato – lernt die Reisende ihren späteren Freund kennen. Er kommt mit seinen Brüdern in die Kneipe und trinkt reichlich. Mit der jungen Deutschen tauscht er die Telefonnummern aus. „Dann hatten wir erstmal lange keinen Kontakt“, erzählt Sarah. Als sie ein bisschen Leerlauf und Langeweile hat, kommt ihr der attraktive Australier wieder in den Sinn. Sie telefonieren und er fliegt zu ihr nach Perth, wohin es die Deutsche mittlerweile verschlagen hat. Im Laufe einer gemeinsamen Woche funkt es zwischen den beiden.

Bis zu zehn Stunden täglich im Bagger

Sarah erfährt, dass Mat an der Ostküste in einer Goldmine arbeitet. Acht Stunden dauert die Autofahrt von Cairns, seiner Heimatstadt, bis zu seinem Arbeitsort. Von der Zivilisation bis ins Niemandsland. Mat zeigt seiner Freundin eine total fremde Welt. Und sie wird Teil dieses rauen Goldgräber-Lebens im Camp. Anfangs ist „die Sache mit dem Gold“ ausschließlich Mats Sache, während die junge Frau den Haushalt schmeißt. „Ich hab auch einen Gemüsegarten angelegt und bin angeln gegangen“, sagt die Tengeranerin, die dann doch von diesem ganz besonderen Fieber gepackt wird. Und sie begleitet das Glück des Anfängers und stößt auf eine Goldader.

Schlussendlich hilft Sarah Tomczak tatkräftig bei der Profi-Schatzsuche mit, sitzt bis zu zehn Stunden am Tag im Bagger. Damit werden große Mengen Erde aufgeschaufelt, zur Goldwaschmaschine transportiert, durch eine riesige Trommel befördert und Feingold herausgewaschen. Die Australier sagen dazu „washing dirt“.

„Es war viel harte Arbeit und eine echte Männerwelt. Ich kann zwar richtig mitanpacken, aber ich will es nicht müssen“, sagt Sarah, die so manches Mal das Heimweh packte. Es sei ein umständliches Leben gewesen, bei dem Regenzeiten, 40-Grad-Hitze, Moskitos, rote Spinnen und braune Schlangen noch die kleineren Probleme darstellten. So musste die gelernte Krankenschwester in den Jahren immer wieder zurück nach Deutschland, um ein neues Visum zu beantragen. Das kostete Geld und Nerven.

„Sein Traum, nicht meiner“

Mit Anfang 20 begann Sarah Tomczaks Abenteuer im Land der Kängurus, mit 28 war Schluss. „Ich bin aufgewacht und dachte ‚Nein‘.“ Mat sei ein toller Mann, „doch für mich ging es irgendwann nicht mehr. Die Goldsuche ist sein Traum, nicht meiner.“ Was bleibt, ist die Erinnerung an eine Zeit, die sie nicht missen, aber auch nicht zurück haben möchte.

Die 33-Jährige arbeitet wieder in ihrem erlernten Beruf an alter Wirkungsstätte, der Auguste-Viktoria-Klinik in Bad Oeynhausen, hat einen neuen Partner und eine 15 Monate alte Tochter. „Ich bin endlich angekommen. Zuhause. Hier in Tengern, wo ich aufgewachsen bin.“