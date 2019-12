Willkommene Spende der Raiffeisen Lübbecker Land AG: In diesem Jahr gehen 8250 Euro an die Leiterinnen und Leiter von Kitas und Kindergärten in Lübbecke, Hüllhorst, Rödinghausen und Preußisch Oldendorf.

Hüllhorst/Lübbecke (WB). Mit ihrer Weihnachtsspende unterstützt die Raiffeisen Lübbecker Land AG die Arbeit der Kindergärten und Kindertageseinrichtungen in ihrem Einzugsgebiet. In den vergangenen sieben Jahren wurden insgesamt 45.000 Euro an die Kindergärten in der Region ausgeschüttet.

Die Spendenaktion wird in einem Dreijahresplan durchgeführt. In diesem Jahr ist der zweite Block dran, der insgesamt 33 von 72 Einrichtungen berücksichtigt. Die entsprechenden Kitas konnten nun Spenden in einer Gesamthöhe von 8250 Euro in Empfang nehmen. Damit will das genossenschaftliche Unternehmen „die hervorragende Arbeit vor Ort“ unterstützen und dazu beitragen, dass einige Wünsche zusätzlich erfüllt werden können.

Feierstunde am Hafen

Während der kleinen Feierstunde im Raiffeisen-Markt am Lübbecker Hafen bedankten sich die Erzieher bei Karl-Heinz Eikenhorst, Vorstand der Raiffeisen Lübbecker Land, für die finanzielle Unterstützung.

Für die Kinder der Einrichtungen hat die Raiffeisen Lübbecker Land AG zuletzt interessante Aktionstage angeboten, die es auch in Zukunft geben soll. Dazu gehört unter anderem ein Tag auf einem Bauernhof, der von den Raiffeisen-Mitarbeitern Bernhard Stahnke und Andre Tönsing betreut wird. Das Programm sieht vor, dass die Kinder entweder im Stall oder draußen die Tiere besuchen. Das Streicheln und Füttern von Schweinen, Hühnern, Ponys, Ziegen oder Gänsen gilt dabei immer ein Höhepunkt. Außerdem wird den Kindern gezeigt, dass Getreide auf dem Feld wächst, ehe es geerntet und zu Mehl oder Schrot weiterverarbeitet wird. Ein Por­traitfoto auf dem Traktor darf nicht fehlen.

Projekt zur Herkunft der Lebensmittel

Eine Station befasst sich mit dem Thema Ernährung. Hinweise zu Ursprung und Herkunft der Lebensmittel sind von Bedeutung. Zudem wird den Kindern das Thema Ernährung in einem kleinen Quiz näher gebracht.

Die Erfahrungen von den Aktionstagen auf dem Bauernhof seien bislang durchweg positiv, heißt es von der Raiffeisen AG. Der Dank des Unternehmens gilt allen Landwirtsfamilien, die ihren Betrieb für die Kita-Kinder geöffnet haben oder bereit sind, ihn im nächsten Jahr zu zeigen.

Bastelwettbewerb

Die Raiffeisen Lübbecker Land macht darüber hinaus auf ihren Bastelwettbewerb für Kindergärten und -Tageseinrichtungen aufmerksam. Auch im Jahr 2020 ist Kreativität gefragt, beispielsweise bei der Kindergarten-Gruppenarbeit zum Thema „Rund um den Bauernhof“. Ob Tusche, Papier, Kreide oder Filz – bei der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Bis zum 31. Januar können die Kindergärten ihre Kunstwerke im Raiffeisen-Markt am Lübbecker Hafen abgeben. Sie sollten maximal 1 mal 1 Meter groß sein.

Die Kunstwerke werden im Februar im Raiffeisen-Markt ausgestellt und von Kunden bewertet. Die Preisverleihung findet im März 2020 statt. Dann werden die besten drei Werke mit Geldprämien ausgezeichnet. 500, 250 und 100 Euro sind ausgelobt. Auch die Kunden, die bei der Abstimmung mitgemacht haben, können attraktive Preise gewinnen.