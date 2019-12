Bernd Rührup, Bürgermeister der Gemeinde Hüllhorst, hat sich zum Ausklang des Jahres in einem Grußwort für 2020 an seine Mitbürgerinnen und Mitbürger gewendet.

Hüllhorst (WB). Bernd Rührup, Bürgermeister der Gemeinde Hüllhorst, hat sich zum Ausklang des Jahres in einem Grußwort für 2020 an seine Mitbürgerinnen und Mitbürger gewendet. „Ein Gipfelkreuz auf dem Berg ist für mich der Jahreswechsel“, schreibt er: „Genau ausbalanciert sind gestern und morgen in der Schwebe, da kann man gut zurückblicken auf den zurückgelegten Weg. Dreht man sich um, schweift der Blick in Richtung Zukunft. Das eine ist vorbei, das andere noch nicht ganz da.“