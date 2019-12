Von Anette Hülsmeier

Hüllhorst-Oberbauerschaft/Büttendorf (WB). Gute Laune und mehr als 150 Kilometer gemeinsam gewandert, das prägt die Nachbarschaftsfreundschaft um Dieter Brinkmann. Vor 15 Jahren, am 28. Dezember, hatte der Oberbauerschafter die Idee zu einer gemeinsamen Wanderung mit den Männern aus seinem Umkreis. „Nach dem üppigen Weihnachtsessen tut Bewegung ja einfach gut“, meinte er und seine damaligen Nachbarn an der Salzstraße, Charly und Horst Kindermann, waren sofort Feuer und Flamme.

Im zweiten Jahr gesellten sich aus der erweiterten Nachbarschaft Dirk und Ernst-August Oermann sowie Frank Bönker dazu. Es etablierte sich ein Schneeballsystem. „Wir kamen überein, dass im nächsten Jahr wieder jeder von uns einen neuen Nachbarn mitnehmen darf“, erinnert sich Dieter Brinkmann. Er warb seinen Schwiegersohn Oliver Gesel für die muntere Truppe und Dirk Oermann seinen damaligen „Büronachbarn“ Wilhelm Henke.

Erstmals marschierte am Samstag, 28. Dezember, Bürgermeister Bernd Rührup mit. Er ließ sich nicht lange bitten, als Dirk Oermann ihn ansprach. „Das ist eine tolle Idee und die Wanderung über neun Kilometer kreuz und quer von Löhne bis hierher hat richtig Spaß gemacht“, zeigte sich Bernd Rührup begeistert. „Über Löhne-Obernbeck und Schloss Uhlenburg, nach Tengern und weiter ins Naturschutzgebiet Büttendorf, das ist Natur pur“, sagte Wilhelm Henke erfreut über die Wanderroute. Es wurde auch schon in seiner Heimat, dem so genannten Tonnenheider Staatsforst, wie er augenzwinkernd anmerkte, marschiert. „Landschaftlich reizvoll gelegen werden die Routen ausgearbeitet, im Moment wird noch über die Ernennung eines Wege- und Wanderwartes nachgedacht“, sagte Dirk Oermann.

Am Schloss Uhlenburg wartete ein heißer Glühwein auf den Nachbarschafts-Club. „Wettermäßig haben wir alles erlebt, von frühlingshaften 15 Grad bis grausigem Schneeregen. Uns wirft so leicht nichts um“, brachte es Frank Bönker auf den Punkt. „Aber das nächste Mal trage ich Gummistiefel“, ergänzte Oliver Gesel und ließ sich gemeinsam mit den Kumpels Grünkohl mit Pinkel schmecken, serviert von Michael Sinz im Café Vielfalt in Schnathorst. Dort gab es die obligatorische Einkehr.