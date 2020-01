Am Standort Schnathorst sind jüngst die Ergebnisse der Qualitätsanalyse präsentiert worden. Die Schulkonferenz hatte im Oktober beschlossen, transparent mit dem Verfahrensausgang umzugehen. Auch auf der Homepage werden sie bald einsehbar sein. Foto: Kokemoor

Hüllhorst-Schnathorst/Ahlsen(WB). Im vergangenen Schuljahr ist am Grundschulverbund Am Wiehengebirge zum zweiten Mal eine Qualitätsanalyse durch die Bezirksregierung Detmold vorgenommen worden. „Ziel dieses standardisierten Verfahrens ist, die Qualität der schulischen Arbeit und des Schullebens zu untersuchen, der Schule eine Rückmeldung über ihre Stärken und Handlungsfelder zu geben und so Impulse für die Weiterentwicklung zu setzen“, sagt Schulleiterin Kathrin Clausen.