Von Eva Rahe

Hüllhorst (WB). Die Gemeinde Hüllhorst ist von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) geprüft worden. Die wesentlichen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen wurden am Dienstagabend im Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt. Ein dreiköpfiges Team – gpa-Präsident Heinrich Böckelühr, Teamleiter Lutz Kummer und gpa-Prüferin Anika Wolff – hat sich der Themenbereiche Finanzen, Schulen, Sport und Spielplätze sowie Verkehrsflächen angenommen.

Haushalt

Die allgemeine Lage beschrieb Kummer: gute Steuereinnahmen, aber sinkende Einwohnerzahl. Es gebe aber eine relativ kleine Gemeindefläche. „Das ist gut, weil sie nicht so viel Infrastruktur aufbauen müssen.“

Die Haushaltssituation entwickle sich positiv. Kummer: „Man erkennt, dass die Verantwortlichen in Hüllhorst schon viel Gutes bewirkt haben und wir bestärken Sie, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzuführen“, sagte Kummer. Durch die 2017 angehobenen Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuern habe die Gemeinde ihre Ertragskraft erheblich stärken können. „Zudem wirken sich die gestiegenen Einnahmen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer aus. Allerdings sind die künftigen Steuererträge vom weiteren Konjunkturverlauf und der Entwicklung einzelner Unternehmen in der Gemeinde abhängig. Daher könnten und sollten die geplanten Überschüsse der nächsten Jahre auch zur Stärkung der Ausgleichsrücklage genutzt werden. Diese stünde dann in wirtschaftlich schlechteren Zeiten für den Haushaltsausgleich zur Verfügung“, so Kummer weiter.

Schulen

„Auch bei den offenen Ganztagsschulen (OGS) haben wir nur wenige weitere Handlungsmöglichkeiten festgestellt. Der Fehlbetrag je OGS-Schüler ist 2017 im interkommunalen Vergleich sehr niedrig“, erklärte der Teamleiter. Zur Markterkundung der Schülerbeförderungskosten empfehle die Behörde, die Beförderungsleistungen regelmäßig auszuschreiben.

Sport

„Das Angebot an Schulsporthallen ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl groß“, konstatierte Anika Wolff. Nach gpa-Berechnungen würden die Hallen allerdings in diesem Umfang für den Schulsport benötigt, von den Vereinen am Nachmittag und Abend. Bei rückläufigen Schülerzahlen oder einer Schließung von Schulstandorten solle die Gemeinde prüfen, ob noch alle Sporthallen benötigt werden. „Viele Kommunen nehmen Entgelte für den Freiwilligenbereich entgegen. Auch dies gilt es zu überlegen“, lautete Wolffs Tipp. Die Sportplätze unterhalte die Gemeinde sehr wirtschaftlich. Grund hierfür seien unter anderem die Einbindung der Vereine, die teilweise die Grünflächenpflege übernähmen.

Spielplätze

„In der Gemeinde Hüllhorst gibt es gemessen an der Bevölkerungsgruppe der unter 18-Jährigen vergleichsweise wenig Spiel- und Bolzplätze“, sagte Wolff. Die Fläche der meisten Spielplätze sei zudem eher klein. Die Spielflächenanalysen, wie schon für drei Ortsteile geschehen, solle die Verwaltung fortführen. Dabei wurde die Ausstattung von Spielplätzen den verschiedenen Nutzergruppen angepasst. Auch die Anzahl der Plätze solle fortlaufend dem Bedarf angepasst werden.

Straßen

„In Hüllhorst sehen wir bei den Verkehrsflächen Handlungsbedarf“, mahnte Wolff. Diese hätten einen erheblichen Anteil am Gesamtvermögen. „Etwaige Investitions- oder Unterhaltungsstaus sind ein Risiko für den Zustand der Straßen, aber auch für den gemeindlichen Haushalt.“ Die Straßen hätten einen durchschnittlichen Abnutzungsgrad von 71 Prozent und damit rein rechnerisch bereits mehr als zwei Drittel ihrer Lebensdauer erreicht. Anika Wolff: „Die Reinvestitionen der vergangenen Jahre in die Verkehrsflächen konnten die Abschreibungen nur teilweise ausgleichen. Zudem sind die regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen niedrig.“ Ein Wirtschaftswegekonzept befürwortet die gpa deshalb ausdrücklich. Ferner empfehlen die Prüfer, auch für alle weiteren Verkehrsflächen den aktuellen Zustand zu erfassen.

Präsident Böckelühr zog ein positives Fazit: „Es ist erfreulich zu sehen, wie gut in Hüllhorst Bürgermeister, Verwaltung und Ehrenamt verantwortlich zusammenarbeiten und wirtschaften. Dabei sollte der Erhalt des Vermögens weiter in den Fokus rücken.“ Böckelühr betonte, dass die gpa nur Empfehlungen ausspricht. „Ob Sie diesen folgen, ist Ihre eigene Entscheidung.“ Bürgermeister Bernd Rührup dankte allen, „die in meiner Verwaltung unermüdlich für diese Ergebnisse gearbeitet und im Rat Verantwortung für die notwendigen Entscheidungen übernommen haben“.

SPD-Chef Frank Picker sagte: „Es tat gut, in Ihrem Bericht zu hören, dass wir 2016 richtig entschieden haben, nicht in die Haushaltssicherung zu gehen, sondern an der Steuerschraube zu drehen.“