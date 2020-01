Hüllhorst (kk/WB). Die CDU hat ihren Bürgermeisterkandidaten bekannt gegeben. Fraktionsvorsitzender Michael Kasche will ins Rennen um das höchste Amt in der Gemeinde gehen. Damit steht nach Amtsinhaber und SPD-Bürgermeisterkandidat Bernd Rührup, der seinen erneuten Antritt bei der Kommunalwahl 2020 bereits im November 2018 kundgetan hatte, und Grünen-Kandidat Benjamin Rauer der dritte Bewerber fest.

In einer gemeinsamen Sitzung des CDU-Vorstandes und der Ratsfraktion wurde am Donnerstagabend der Oberbauerschafter Michael Kasche einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Der 39-Jährige wird sich in der Mitgliederversammlung am 6. Februar allen Mitgliedern vorstellen und soll in der Aufstellungsversammlung Mitte Mai als Kandidat offiziell bestätigt werden.

Michael Kasche ist seit zwei Jahren Chef der CDU-Ratsfraktion. Als verbeamteter Feuerwehrmann der Bundeswehr ist Kasche in Bückeburg stationiert. Darüber hinaus betreibt der gebürtige Hüllhorster zwei Fitness-Studios in Kirchlengern und Wesel. Zudem führt er seit acht Jahren die Löschgruppe Oberbauerschaft an und ist dort außerdem seit 15 Jahren stellvertretender Jugendwart. Für den Oberbauerschafter Heimatverein kümmert sich Kasche um die Licht- und Tontechnik auf der Freilichtbühne Kahle Wart.

Tätigkeit ruht

„Ich freue mich über die überwältigende Zustimmung von Fraktion und Vorstand und werde mich mit all meinem Engagement für meine Heimat Hüllhorst einsetzen“, sagte Michael Kasche, der seit September 2009 Mitglied bei der Union ist. Im Gespräch mit dieser Zeitung wollte er zwar noch nicht über seine politischen Schwerpunkte, die er als Bürgermeister setzen würde, informieren, betonte aber, dass er sich mit ganzer Kraft auf den Wahlkampf konzentrieren werde. Dafür habe er sich ab sofort, bis zunächst Ende September, von seiner Tätigkeit als Löschgruppenführer beurlauben lassen.

In der Sitzung am Donnerstag sei er vor allem auf seine Vita eingegangen, so Kasche. Durch und durch ein Kind der Wiehengemeinde ist er dort aufgewachsen, zur Schule gegangen (Gesamtschule Hüllhorst) und bis heute geblieben. Seit 1986 lebt Michael Kasche, der ledig ist, in Oberbauerschaft. In dem Umstand, dass er nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, sieht er keinen Nachteil. Umso mehr Zeit habe er für den Wahlkampf. „Ich sage immer, meine Kinder sind die 25 Kids in der Jugendfeuerwehr.“ Verwaltungskenntnisse habe er als Bundesbeamter unter anderem durch „zig Jahre“ im Personalrat in Bückeburg und seit 2015 im Gesamtpersonalrat, wo es um die Betreuung von 3500 Feuerwehrkameraden ginge.

Überzeugt werden musste Michael Kasche nicht, sich um das Amt des Verwaltungschefs zu bewerben. „Ich war der Erste, der sich gemeldet hat und gesagt hat, ‘Ich möchte es werden‘“, erklärte der 39-Jährige, der sich gegen mehrere Kandidaten durchsetzte. Ein Plus sieht er auch in seinem relativ jungen Alter. Das bringe eine gewisse Dynamik mit sich. „Ich bin zudem ehrgeizig und ein Mensch der Veränderung.“