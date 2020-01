Von Anette Hülsmeier

Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB). Es gibt auf der Freilichtbühne Kahle Wart auch in diesem Jahr drei Saisonstücke: Die Theater-Saison beginnt am 24. Mai mit dem Familienstück „Pippi im Takkatukaland“, das auf Hochdeutsch inszeniert wird. Ab dem 27. Juni steht die hochdeutsche Komödie „Arsen und Spitzenhäubchen“ auf dem Programm.

„Das ist unsere Kriminalkomödien-Premiere. Hierfür sind noch vier Männer-Rollen zu besetzen; die Herren sollten zwischen 20 und 65 Jahre alt sein“, sagte Spielleiterin Elke Aulfes bei der Rollenverteilung am Freitagabend im Hotel Kahle Wart. „Interessierte sollten sich bitte unter Telefon 0151/15545928 melden. Es werden auch gern Laienschauspieler ohne bisherige Bühnenerfahrung angenommen.“ Mehr als 30 Akteure und solche, die es werden möchten, hatten sich zur Rollenverteilung eingefunden. Sie wurden von dem Vorsitzenden des Heimatvereins, Reiner Tödtmann, begrüßt.

Alle Anwesenden haben eine Aufgabe bekommen

Keiner musste mit leeren Händen nach Hause gehen: Sämtliche Interessierte erhielten eine Aufgabe, als Schauspieler, Techniker, Maskenbildner oder Souffleur. Drei neue Laienspieler – darunter der Oberbauerschafter Erntekönig Matthias Dabelstein, der gleich zwei Rollen übernimmt – und zwei Neuzugänge als Techniker und Maskenbildnerin gibt es in „Arsen und Spitzenhäubchen“. Darauf ist Elke Aulfes, die nicht nur Spielleiterin ist, sondern auch eine „reizende“ alte Dame mimt, stolz.

In der Komödie, die bis zum 26. Juli läuft, geht es um zwei alte Damen, die an Hilfsbereitschaft nicht zu überbieten sind, wenn es darum geht, alleinstehenden Herren eine heimelige Unterkunft zu gewähren. Aber ist diese Großzügigkeit auch wirklich uneigennützig? Das wird bei der Premiere am 27. Juni beantwortet. Ab 1. August folgt das plattdeutsche Theaterstück der zweiten Spielhälfte: “Däi Urberraschungskur“ wird bis Sonntag, 30. August, gezeigt. Die Spielleitung hat Peter Stallmann, der auch in einer Hauptrolle als Feuerwehrmann tätig wird.

Interessierte können sich noch melden

Für die plattdeutsche Komödie werden noch Laienschauspieler – eine junge Dame, die einen Kurgast mimen soll und ein männlicher Darsteller für die Rolle eines Masseurs, ohne Altersangabe – gesucht. Wer Interesse hat, möge sich bei Peter Stallmann unter Telefon 05741/90171 melden. In der Komödie geht es um die Freunde Oswald und Emil, die seit 20 Jahren ohne ihre „bessere Hälfte“ zur Kur nach Bad Füssing fahren. Auf einmal wollen die Damen mit. Da sind Komplikationen vorprogrammiert, zumal es dort in der Pension eine junge Dame gibt, die genau 20 Jahre alt ist.

Theaterregisseur Jürgen Wiemer hatte am Freitag schon interessante Ideen zur Umsetzung der Saisonstücke. Er hat die Regiearbeit für alle drei übernommen. Am nächsten Freitag, 17. Januar, werden die Rollen für das Familienstück um 18 Uhr in der Wiehen-Therme in Ahlsen-Reineberg verteilt.

