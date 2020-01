Hüllhorst/Lübbecke (WB). Marcia Bosse öffnet wieder an einem Sonntag im Januar mit einer Bilderausstellung ihre Galerie für Kunstschaffende und Kunstinteressierte. Die Künstlerinnen Wilfriede Pol und Helga Deppe vom Hüllhorster Künstlerkreis präsentieren am Sonntag, 19. Januar, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in The Bosse Gallery (Osnabrücker Straße 17 in Lübbecke) eine Vielzahl ihrer Acrylbilder. Der Schwerpunkt: Lieblingsmotive.