„Im Jahr 2018 sind im Vergleichszeitraum bis Ende November noch 38.859 Fahrzeuge geblitzt worden“, sagt Helmut Siedentopf, Amtsleiter des Straßenverkehrsamtes des Kreises Minden-Lübbecke. 77,5 Prozent der beanstandeten Fahrzeuge seien dabei durch eine der kreisweit 15 stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen erfasst worden, während 22,5 Prozent an einer der derzeit 250 Messstellen durch den kreiseigenen Radarwagen gemessen worden seien, erklärt Siedentopf.

15 stationäre Blitzer im Einsatz

Die 15 stationären Blitzer sind aktuell in Hüllorst-Oberbauerschaft an der B 239, der Niedringhauser Straße südlich der Einmündungen Neue Straße und dem Hongsener Weg, Fahrtrichtung Norden, zu finden. Dort ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h ebenso vorgeschrieben wie in Lübbecke an der B 239, Berliner Straße südlich der Firmenausfahrt der Brauerei Barre, in Fahrtrichtung Norden.

Tempo 50 gilt zudem in Bad Oeynhausen-Dehme an der Dehmer Straße (B 61) gegenüber der Wilhelm-Busch-Straße in Fahrtrichtung Norden, ebenfalls in Bad Oeynhausen an der Mindener Straße (B 61) westlich der Zufahrt zum Werrepark in Fahrtrichtung Westen und Osten sowie in Espelkamp-Isenstedt an der Hauptstraße (L 766) östlich der K 56 in Fahrtrichtung Osten und Westen,

An der B 239 gibt es in Rahden-Kleinendorf an der Diepholzer Straße südlich der Kreuzung mit der K 64 in Fahrtrichtung Norden einen Blitzer. Dort ist Tempo 70 erlaubt. Gleiches gilt auch in Minden an der L 764, Hausberger Straße, in Fahrtrichtung Norden.

In Espelkamp-Vehlage wird stationär an der L 770 östlich der Kreuzung mit der K 60, Fahrtrichtung Westen geblitzt. Dort gilt Tempo 70, genauso wie in Hille an der L 770, Pohlsche Heide, westlich der Kreuzung mit der L 803 in Fahrtrichtung Osten.

Weitere Blitzer, die bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 70 km/h auslösen, stehen in Petershagen-Lahde an der B 482, südlich der Einmündung Vor der Reihe in Fahrtrichtung Norden, in Minden-Meißen an der B 482 nördlich der Aufmündung von der L 534 in Fahrtrichtung Süden und an der B 482 südlich der B 65 in Fahrtrichtung Norden, in Hille-Neuenbaum, L 766, Frotheimer Straße 105 in Fahrtrichtung Osten, in Petershagen-Döhren nördlich der Einmündung L 864/K 36 in Fahrtrichtung Norden sowie auch in den Süden. Zudem in Bad Oeynhausen-Deesberg an der Vlothoer Straße (B 514) Höhe Busbuchten in beiden Richtungen.

Jedes 274. Auto war zu schnell

An diesen Messplätzen fuhr 2019 durchschnittlich jedes 274. Auto zu schnell. Die höchsten Verstoßquoten waren auf der L 770 in Hille westlich der L 803 und auf der B 482 südlich der B 65 in Minden-Meißen zu verzeichnen, wo jeder 147. beziehungsweise jeder 157. Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hat. Weitgehend eingehalten wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit dagegen auf der Hausberger Straße in Minden, wo nur jeder 1.665. Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs war.

Verantwortungsloser Raser unterwegs

Als verantwortungslosester Raser war laut dem Kreis Minden-Lübbecke im vergangenen Jahr der Fahrer eines BMW X1 auf der L 770 in Hille unterwegs. Bei einer dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h ist der Mann mit 167 km/h gemessen worden. Nach der Bußgeldkatalogverordnung handelt es sich hier um einen Verstoß, der mit 600 Euro Geldbuße und einem Fahrverbot von drei Monaten sowie der Eintragung von zwei Punkten im Fahreignungsregister geahndet wird.

Neuzulassungen vergeben

In der Statistik des Straßenverkehrsamtes des Kreises Minden-Lübbecke sind für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. November 2019 13.000 neue Autos zugelassen worden. Dazu zählen 9610 Pkw. Ein rotes Kennzeichen erhielten 1595 Fahrzeuge und 7928 wurden extern außer Betrieb gesetzt. Im Kreis wurden darüber hinaus 837 historische Fahrzeuge zugelassen, 3344 erhielten ein Kurzzeitkennzeichen und 904 ein Ausfuhrkennzeichen.

Führerscheine erhalten

Ihre erste Fahrerlaubnis erhielten im vergangenen Jahr 4294 Personen. Davon dürfen 1626 17-Jährige mit begleitetem Fahren unterwegs sein. 1287 Personen erweiterten ihre Fahrerlaubnis, davon 168 mit begleitetem Fahren ab 17. Neu Erteilt wurden 503 Führerscheine und 2313 wurden verlängert.

Zahl der E-Autos und Hybride steigen

Dem Straßenverkehrsamt des Kreises Minden-Lübbecke zu Folge wurden bis Ende November 2019 573 reine Elektrofahrzeuge, 1196 Hybrid-Benzin-Elektrofahrzeuge und 274 Hybrid-Diesel-Elektrofahrzeuge zugelassen.

Zum Vergleich: Bis zum 29. November 2018 waren dagegen nur 337 reine Elektrofahrzeuge, 837 Hybrid-Benzin-Elektrofahrzeuge und 59 Hybrid-Diesel-Elektrofahrzeuge zugelassen. Zwei Jahre zuvor waren 2016 lediglich 160 reine Elektrofahrzeuge, 400 Hybrid-Benzin-Elektrofahrzeuge und 18 Hybrid-Diesel-Elektrofahrzeuge zugelassen worden.