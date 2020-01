Von Kathrin Kröger

Hüllhorst (WB). Der Titel verheißt, dass Tacheles geredet wird. Auf Einladung der Ortsunion Holsen referiert der Berliner Wirtschaftsjournalist Ernst Wolff am Donnerstag, 20. Februar, über einen seiner Ansicht nach drohenden „Finanz-Tsunami“. Der Fachmann will seinen Zuhörern erklären, „wie das globale Finanzsystem uns alle bedroht“. Dabei möchte er nicht nur Ursachenforschung betreiben, sondern auch Lösungen aufzeigen. Nicht in Fachchinesisch, sondern allgemein verständlich.

Es ist die vierte Vortragsveranstaltung, die der Holsener Klaus Kuhlmann initiiert. 2011 sprach der Dozent für Makroökonomie Andreas Popp vor 250 Besuchern im Saal des Dachziegelwerks Meyer-Holsen, 2014 wiederum Popp gemeinsam mit Ökonom Wolfgang Berger in der Ilex-Halle vor 550 Zuhörern und 2017 der ehemalige Staatssekretär Willi Wimmer vor 300 Leuten. Natürlich hoffen Klaus Kuhlmann und seine Mitorganisatoren, dass die Ilex-Halle erneut gut gefüllt sein wird.

Aufmerksam wurde er auf den Referenten durch dessen Buch „Weltmacht IWF – Chronik eines Raubzugs“, in dem er den Internationalen Währungsfonds kritisiert. Den persönlichen Kontakt zu Wolff knüpfte Kuhlmann auf einer nicht-öffentlichen Veranstaltung. Der 69-jährige freie Journalist, der weltweit Vorträge hält, zeigte sich gleich aufgeschlossen dem Ansinnen des Hüllhorsters gegenüber, auch in der Wiehengemeinde aufzutreten.

Schwer zu durchschauen

„Er spricht die Probleme wie Nullzinspolitik und deren Folgen, Altersarmut, hohe Staatsverschuldung, Wirtschaftssanktionen und auch die Auswirkungen des Brexits an“, sagt Kuhlmann und betont, dass nicht nur Wolff völlig unparteiisch, sondern die Veranstaltung insgesamt für alle Interessierten offen sei. „Es handelt sich um eine neutrale, seriöse Information. Sponsoren sind ebenfalls nicht beteiligt.“ Auch Mitorganisator Christoph Böhne ist gespannt auf die Ausführungen des Journalisten. „Das System verstehen, das ist wichtig.“

Ernst Wolff wuchs in Südostasien auf und ging in Deutschland zur Schule. Er studierte in den Vereinigten Staaten Philosophie und Geschichte und war in unterschiedlichen Berufen tätig, auch als Dolmetscher und Drehbuchautor. Der Referent lebt heute als freier Journalist in Berlin, schreibt regelmäßig zu aktuellen Themen und spricht auf der internationalen Bühne über das aktuelle Tagesgeschehen vor finanzpolitischem Hintergrund. Grundtenor von Wolffs Thesen: „Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, hat sich die Finanzindustrie zur mächtigsten Größe auf unserem Planeten entwickelt.“ Dabei bleibe ihr Führungspersonal im Dunkeln und lenke die Geschicke der Welt auf eine Weise, die selbst bei genauer Betrachtung nur schwer zu durchschauen sei.

Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt, Rentner, Schüler und Studenten acht Euro. Anmeldungen nimmt Klaus Kuhlmann, Am Meisengrund 18 in Hüllhorst, per E-Mail unter kkuhlmann-huellhorst@t-online.de entgegen. Über diesen Kontakt können nicht nur die Eintrittskarten erworben, sondern auch Flyer zur Veranstaltung angefordert werden. Diese liegen auch in Bäckereien und Tankstellen in Hüllhorst und Umgebung aus. Im Anschluss an den Vortrag können die Zuhörer mit dem Referenten diskutieren. Beginn der Veranstaltung, bei der es auch Getränke und einen Imbiss gibt, ist um 19 Uhr.