Hüllhorst (WB). Die Handballspielgemeinschaft (HSG) Hüllhorst veranstaltet am Dienstag, 21. Januar, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Grundschulen das 16. Grundschulspielfest. Insgesamt etwa 140 Kinder aller dritten Klassen durchlaufen dabei von 9 bis 12 Uhr in der Sporthalle Hüllhorst Vielseitigkeitsstationen, erledigen zwei Teamaufgaben und spielen „Aufsetzerball“ und „Minihandball“.