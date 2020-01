Hüllhorst (WB/ria). Wenn in der kommenden Spielzeit abwechselnd Affen und Piraten über die Freilichtbühne Kahle Wart toben, dann heißt es Bühne frei für „Pippi in Taka-Tuka-Land“. Premiere ist am 24. Mai. Am vergangenen Wochenende wurden 80 Rollen auf 50 Mitglieder der Jugendgruppe verteilt, wobei – wer rechnen kann, hat es bemerkt – einigen Ensemblemitgliedern gleich mehrere Aufgaben zufallen.