Hüllhorst (WB). Die HSG Hüllhorst hat in Zusammenarbeit mit allen örtlichen Grundschulen ein Spielfest für Drittklässler in der Hüllhorster Sporthalle organisiert. Alle sechs Klassen der fünf Grundschulen nahmen am Dienstag zeitgleich am Turnier teil, so dass 135 Kinder betreut wurden.