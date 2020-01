Programm

Die attraktiven Freizeitangebote sind: Jeden zweiten Freitag im Monat ist Kränzchentreffen um 15 Uhr im Café Vielfalt in Büttendorf. Von Mittwoch, 12., bis Freitag, 21. Februar, geht es auf die Nordseeinsel Norderney. Schnell Entschlossene können noch mitfahren. Anmeldungen dafür nimmt Margret Bollmann unter Telefon 05744/3105 entgegen. Am Samstag, 21. März, ist um 10 Uhr ein Frühstück im Dorfgemeinschaftshaus Holsen geplant. Am Dienstag, 14. April, gibt es ein Pickertessen. Von Sonntag, 10., bis Sonntag, 17. Mai, können sich die Mitglieder auf eine Urlaubswoche in Bad Zwischenahn freuen, Anmeldungen hierfür ebenfalls bei Margret Bollmann. Am Samstag, 6. Juni, steht der Jahresausflug an mit anschließendem Spargelessen. Am Dienstag, 7. Juli, folgt eine „Fahrt ins Blaue“. Am Dienstag, 18. August, ist das beliebte Blaubeerenessen in Brokeloh angesagt. Grillen heißt es wieder am Dienstag, 8. September, am Dorfgemeinschaftshaus. Am Samstag, 24. Oktober, können sich die Mitglieder auf das beliebte Hähnchenessen in der Gaststätte „Hähnchen Horstmann“ in Nordel freuen und anschließend geht es zum Brockumer Markt. Am 17. November steht Waffelessen im Dorfgemeinschaftshaus auf dem Plan, und die Weihnachtsfeier folgt am Dienstag, 15. Dezember. „2019 waren alle Veranstaltungen und Ausflüge gut besucht. Ehepartner, Verwandte, Freunde und Bekannte sind jederzeit willkommen“, sagte Margret Bollmann.

Wahlen

Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzende bleibt Margret Bollmann, Erika Jacob ist ihre Stellvertreterin, Kassiererin bleibt Ilka Meyer und Katja Böhne die Stellvertreterin. Schriftführerin Agnes Gärtner steht weiterhin Hans Hamel als zweiter Schriftführer zur Verfügung. Ilse Balke ist Sprecherin der Frauenbetreuerinnen. Kassenprüfer sind Helmut Exter, Manfred Jeschull und Karl-Heinz Brackmann.

Ehrungen

Im Anschluss standen Ehrungen an: 35 Jahre sind Hans Hamel und Annemarie Kammeier dem Verein treu. Für 30 Jahre wurde Ilka Meyer geehrt, für 25 Jahre Karl-Heinz Brackmann. Ilse Balke und Birgit Spanier für 20 Jahre. Heike und Manfred Jeschull sind seit 10 Jahren dabei.

Bürgermeister Bernd Rührup lobte das besondere Engagement von Margret Bollmann und ihrem Team. Kreisfrauensprecherin Sylvia Post informierte über eine Veranstaltung am 19. Juni in der Ilex-Halle. Dann spricht Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe zu dem Thema „Altersarmut, faire Teilhabe von Frauen und Männern an bezahlter und unbezahlter Erwerbs- und Sorgearbeit“.