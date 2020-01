Heinz-Hermann Petring ist seit kurzer Zeit als Ehrenamtlicher des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes bei einer Familie in Schnathorst im Einsatz. Dort betreut er den schwer erkrankten 22-jährigen Paul (Name geändert). Foto: Viola Willmann

Von Viola Willmann

Hüllhorst-Schnathorst (WB). Heinz-Hermann Petring sitzt auf einem kleinen Rollhocker und hält Pauls (Name von der Redaktion geändert) Hand. Auf einer Decke liegt ein Band mit Gedichten von Heinz Erhardt. Auch wenn Paul sich nicht selbstständig fortbewegen und nicht sprechen kann, hören kann er sehr gut. Deshalb will Petring dem jungen Mann aus dem Buch vorlesen. Der Lübbecker ist ehrenamtlicher Hospizhelfer.

Paul, der mit seiner Familie in Schnathorst wohnt, leidet an dem sehr seltenen Othahara-Syndrom. Bereits im Neugeborenenalter hat er epileptische Anfälle, teilweise bis zu 40 in einer Stunde. Als Paul wenige Monate alt ist, erhält seine Familie die niederschmetternde Diagnose. Kinder, die am Othahara-Syndrom leiden, überleben oft das erste Jahr nicht. Paul aber ist inzwischen 22 Jahre alt. „Er wollte leben“, sagt seine Mutter.

Familie stand am Anfang ohne Pflegedienst da

„Wir wurden aus dem Krankenhaus entlassen und standen alleine da, wir hatten keinen Pflegedienst oder so“, berichtet sie weiter. Heutzutage undenkbar. In den ersten Jahren pflegt die Schnathorster Familie ihren schwer behinderten Sohn alleine, baut zudem ein barrierefreies Haus. Paul bekommt seine eigene kleine „wohnliche Intensivstation“, wie es seine Mutter nennt. Als der Junge den Kindergarten der Lebenshilfe in Lübbecke besucht, bedeutet das etwas Entlastung. 2003 und 2006 bekommen Pauls Eltern weiteren Nachwuchs, eine gesunde Tochter und ein gesunder Sohn kommen zur Welt. „Ein Professor sagte zu uns, wir hätten ja schon ein behindertes Kind und die Wahrscheinlichkeit eines weiteren sei somit sehr gering. Aber natürlich waren wir unsicher“, erzählen die Eltern.

War die Familie bei vielen Aktivitäten im Bekanntenkreis vorher außen vor, „gehörten wir nun wieder dazu. Es war wie eine Heilung“, sagt Pauls Mutter. Als Paul dann ebenfalls 2006 eine schwere Lungenentzündung bekommt, muss sich die Familie mit dem Thema Sterben auseinander setzen. Die Schnathorster nehmen Kontakt zum Kinderhospiz Löwenherz in Syke auf. Durch die Selbsthilfegruppe Stepke in Bünde erfährt die Familie zudem vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD) mit Sitz in Minden, der mit Hilfe von Ehrenamtlichen Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern betreut. Sofort steht Hilfe bereit. „Das hat uns sehr geholfen, denn wir hatten ja noch zwei weitere kleine Kinder zu der Zeit“, erzählen die Eltern. Während die beiden im Krankenhaus auf der Intensivstation weilen, übernehmen Ehrenamtliche zeitweise die Betreuung der Geschwister. Paul kämpft und stirbt nicht.

Paul fühlt sich zuhause am wohlsten

Seit 2007 nun wird die Familie von ehrenamtlichen Mitarbeitern des AKHD betreut. 2009 kommt endlich auch ein Pflegedienst dazu, denn Paul ist nun auf ein Tracheostoma – eine operativ angelegte Öffnung der Luftröhre nach außen – angewiesen. Paul kann zwar selber atmen, aber es kommt nicht genügend Sauerstoff in der Lunge an. „Wir hätten Anspruch auf einen 24-Stunden-Pflegedienst, aber das wollen wir nicht. Wir wollen als Familie auch mal für uns sein“, sagen Pauls Eltern. Sowohl die Mitarbeiter des Pflegedienstes HPG aus Bad Oeynhausen als auch die Ehrenamtlichen vom AKHD gehören (fast) zur Familie, schließlich gehen sie mit großer Regelmäßigkeit im Haus ein und aus.

Der letzte Krankenhausaufenthalt ist nun schon einige Jahre her. 2013 will die Familie eine Auszeit im Kinderhospiz Löwenherz verbringen. Paul ist allerdings schon bei der Ankunft geschwächt. Mit dem Rettungswagen wird er nach Bremen gebracht. Er muss beatmet werden und ist kurz davor zu sterben. Wieder kämpft sich Paul zurück ins Leben. „Wir haben gemerkt, dass er nach Hause will. Hier ist er alleine von der Beatmung runtergekommen“, erinnert sich seine Mutter mit stockender Stimme. Eine schlimme Zeit. Die Eltern wollen, dass Paul – wenn es soweit ist – zu Hause geht. Ins Krankenhaus soll er nicht mehr. Stattdessen steht der Familie das SAPV-Team in Notfällen zur Seite. SAPV steht für Spezialisierte ambulante Palliativversorgung, ein Team von palliativ ausgebildeten Ärzten, die Pauls Akte kennen und schnell handeln. „Solange er sein familiäres Umfeld hat, ist alles in Ordnung. Er ist unser Sohn, unser Kind. Es hat so viel Schönes, mit so einem Kind zu leben“, sagen die Eltern. Sie sind sich sicher, dass Paul noch lebt, weil er zu Hause bei seiner Familie ist.

Betreuer vom Hospizdienst kümmern sich auch um die Geschwister

Umso wichtiger für die Familie, dass sie Unterstützung erhält. „Die erste Betreuerin vom AKHD war für Pauls Geschwister da, um uns zu entlasten“, berichtet die Mutter. Die Kinder freuen sich auf die Termine – es wird gespielt, gemalt oder gebastelt. In den folgenden 13 Jahren wird die Familie von teilweise bis zu drei Ehrenamtlichen betreut – für Paul, die Eltern und die Geschwister.

Heinz-Hermann Petring ist heute in erster Linie für Paul da. 2019 absolviert er seinen Befähigungskurs beim AKHD. „Ich habe zwei gesunde Kinder und drei gesunde Enkelkinder. Deshalb habe ich überlegt, wie und wo ich etwas zurückgeben kann“, erzählt Petring. Die Wahl fällt auf den Kinderhospizdienst. „Kinder sind ehrlich und offen. Und sie haben viel Lebensfreude, auch wenn sie schwerkrank sind“, sagt er. Zwar ist er erst seit Kurzem bei der Schnathorster Familie, die habe es ihm aber sehr leicht gemacht. Er spricht ruhig und mit sonorer Stimme. „Beim ersten Treffen habe ich ihm viel von mir erzählt, wir müssen uns ja erstmal kennen lernen“, sagt der Lübbecker. Heinz-Hermann Petring ist Rentner, seine Frau ist verstorben. „Ich habe viel Zeit.“ Seine Tochter habe ihn auf die Idee mit den Gedichten gebracht. „Bei Heinz Erhardt kann man ja auch manches Mal schmunzeln, ich hoffe, dass sich das auf Paul überträgt.“ Mit Musik wolle er es auch mal probieren. „Ich weiß aber nicht, ob ihm meine Musik gefällt“, schmunzelt Petring. Seine Hand liegt noch immer auf Pauls Arm.

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD)

Seit 2005 gibt es den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD) in Minden. Derzeit sind 32 Ehrenamtliche in 16 Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern im Kreis Minden-Lübbecke sowie im angrenzenden Niedersachsen und Kreis Herford tätig. Häufig kommen zwei, teilweise auch drei Betreuer pro Familie zum Einsatz. Oftmals über Jahre. Denn im Gegensatz zur Hospizarbeit bei Erwachsenen geht es beim Kinderhospizdienst nicht nur um die Begleitung der Sterbephase. „Wir begleiten das Leben und Sterben“, sagt Daniela Stieglitz, Koordinatorin beim AKHD Minden.

Bevor es jedoch so weit ist, müssen die Ehrenamtlichen einen Befähigungskurs absolvieren. „Es geht darin um Themen wie Trauer und Sterben, Krankheitsbilder, Nähe und Distanz zu den Familien“, berichtet Stieglitz. Die Ehrenamtlichen bekommen Fahrtgeld erstattet, das über Spenden finanziert werden muss. Aus diesem Topf werden auch besondere Aktionen, wie etwa ein Familienbrunch zum bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar, bezahlt. Der AKHD will die betroffenen Familien entlasten und ihnen ein offenes Ohr schenken. Zudem können so Interessen gebündelt werden, wenn es etwa um Erfahrungen mit Krankenkassen oder andere schwierige Themen geht, die die Familien oft nicht alleine meistern können.

Weitere Infos gibt es im Internet.