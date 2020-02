Der erste Vorsitzende des Ortsverbandes Büttendorf, Günter Niedringhaus (Vierter von rechts), und Dr. Günter Hartmann vom Kreisvorstand haben den für langjährige Mitgliedschaft geehrten Mitgliedern gratuliert. Für ihre treue Verbundenheit haben sie auf der Jahreshauptversammlung im Café Vielfalt in Büttendorf Ehrenzeichen in Empfang genommen. Foto: Ria Stübing

Von Ria Stübing

Hüllhorst (WB). Mit einem Kaffeetrinken in gemütlicher Atmosphäre haben sich die Mitglieder des Sozialverbands in Büttendorf am Samstagnachmittag auf ihre Jahreshauptversammlung eingestimmt. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder.